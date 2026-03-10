El pleno del Senado aprobó por unanimidad un paquete de reformas que tipifica como violencia laboral la percepción de un salario menor para las mujeres por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral, y todo tipo de discriminación por condición de género.

Se argumenta que de acuerdo la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE (2025), en el empleo formal, las mujeres ganan en promedio 16 mil 434 pesos frente a 19 mil 361 pesos de los hombres. En el empleo informal, las mujeres perciben 7 mil 449 pesos frente a 11 mil 490 pesos de los hombres.

El Informe de Pobreza Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) expone que la diferencia de salarios es solo del 25%, es decir, que tas mujeres ganan 75 pesos por cada 100 que reciben los hombres.

Durante la sesión ordinaria se aprobó la reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, que constituye también violencia laboral, la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo.

También será violencia laboral la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, las conductas referidas en la Ley Federal del Trabajo, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en la ley.

La reforma fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación.

