El pleno del Senado aprobó la reforma presidencial que busca fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación; promover la transferencia tecnológica, el aceleramiento de otorgamiento de patentes mexicanas, así como la protección y promoción de signos distintivos, productos, servicios y patentes, así como combatir la piratería en el país.

Durante la sesión ordinaria, se avaló en lo general y en lo particular con 104 votos a favor la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) para garantizar una protección eficaz de invenciones, marcas y patentes, al igual que combatir la piratería y agilizar los trámites, con el fin de fomentar la innovación y la competitividad de México.

En los argumentos se indica que del año 2012 al 2024, se otorgaron 123 mil 95 patentes de las cuales 118 mil 311 son de nacionalidad extranjera, subrayando que México se encuentra muy por debajo, 5%, de patentes nacionales, frente a 10% de Canadá y 46% de los Estados Unidos de América.

Se incorpora la figura de la "solicitud provisional de patente", la cual tendría como finalidad fortalecer los derechos de propiedad industrial en beneficio de las personas inventoras que soliciten protección de patentes en México, además de ser una herramienta estratégica que les da la posibilidad de una protección preliminar.

Respecto al desarrollo de la inteligencia artificial, se señala que es tarea del Estado mexicano, como garante de los derechos del pueblo, promover y regular que el uso de esta inteligencia sea de acuerdo con principios y bases que eliminen riesgos que supongan la violación de derechos y, en caso de que se actualice un mal uso de esta herramienta.

En tribuna, el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes, destacó que se establece la figura de “Ambush Marketing”, es decir, mercadotecnia de emboscada, para evitar que una persona comerciante vincule su marca de forma encubierta en un evento —sea deportivo, musical, cultural, etc.— del cual no es patrocinador oficial, con el fin de aprovechar su gran cobertura mediática y masiva convocatoria.

Al argumentar la reforma, expuso. Indicó que se termina con la “apatía administrativa, no más expedientes olvidados. Estamos alineando al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) con las mejores prácticas de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, donde la autoridad es empujada a actuar con eficiencia, pero siempre con rigor técnico”.

Para fortalecer la innovación mexicana, agregó, se introduce la Solicitud Provisional de Patente. Esto es justicia social para las y los jóvenes universitarios, así como para las personas empresarias, pues les permite obtener una fecha de prioridad inmediata, dándoles un año para fortalecer su proyecto o conseguir financiamiento.

La reforma fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación.

