Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Baja homicidio doloso en 44%, destaca Sheinbaum; son 38 homicidios menos diarios que en septiembre de 2024, indica

"No, que cada quien decida"; Sheinbaum descarta último llamado a PT y PVEM a reconsiderar y apoyar la reforma electoral

Ejército intentó capturar vivo a “El Mencho”; pruebas de su abatimiento fueron entregadas a la FGR: Trevilla

Tras desactivar emergencia, FGJ investigará causas del colapso en edificio de la calzada San Antonio Abad; rescate concluye con tres trabajadores muertos

Empresario tabasqueño del fiestón de XV años acumuló deuda fiscal de 3 mdp; una de sus empresas omitió declarar venta de 7 millones de litros de combustible

SIP reporta uno de los "peores" años para la libertad de prensa en las Américas; ve en México "inefectividad de mecanismos de protección"

Blindar elecciones en México, 20 años de intentos fallidos

"11 veces no"; las ocasiones en las que Sheinbaum ha rechazado la propuesta de Trump de intervención militar contra el narco

Sheinbaum: Más de mil mexicanos han sido evacuados de zona de conflicto en Medio Oriente; sin registro de iraníes refugiados en México

Hallan sin vida al último trabajador en edificio colapsado en Calzada San Antonio Abad; suman tres fallecidos

Derrumbe en San Antonio Abad; colapsa edificio dañado por los sismos de 1985 y 2017

Los diputados británicos rechazaron la de las para menores de 16 años, un proyecto inspirado en la experiencia australiana, pero al que se oponía el gobierno laborista, que prefiere esperar las conclusiones de una consulta.

La de los Lores había aprobado en enero una enmienda presentada por un parlamentario conservador a favor de la prohibición.

El texto había sido apoyado por varias personalidades, entre ellas el actor Hugh Grant.

Pero los de los Comunes rechazaron ampliamente el proyecto, por 307 votos contra 173.

La secretaria de Estado de Educación, Olivia Bailey, les pidió que votaran en contra del texto, destacando el lanzamiento la semana pasada de una por parte del gobierno, con vistas a legislar.

Esta consulta "nos ayudará a definir las próximas medidas y a garantizar que los niños puedan crecer manteniendo una relación más segura, más saludable y más enriquecedora con el mundo en línea", declaró.

Olivia Bailey subrayó que la prohibición no cuenta con unanimidad entre las asociaciones de protección de la infancia.

Algunas "han advertido contra una prohibición general, que podría empujar a los niños hacia zonas menos reguladas de internet o dejar a los sin preparación" cuando alcancen la edad para registrarse en las redes sociales, recordó.

Una prohibición podría aún introducirse al término de la consulta, que examinará la posibilidad de imponer una edad mínima para acceder a las redes sociales.

Según una encuesta realizada a principios de diciembre, el 74% de los británicos apoya una para los menores de 16 años, frente al 19% que se opone.

Actualmente, es necesario tener al menos 13 años para abrir una cuenta individual en redes sociales, pero esta norma puede ser fácilmente eludida.

