Los diputados británicos rechazaron la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años, un proyecto inspirado en la experiencia australiana, pero al que se oponía el gobierno laborista, que prefiere esperar las conclusiones de una consulta.
La Cámara de los Lores había aprobado en enero una enmienda presentada por un parlamentario conservador a favor de la prohibición.
El texto había sido apoyado por varias personalidades, entre ellas el actor Hugh Grant.
Lee también Australia prohíbe por primera vez en el mundo las redes sociales a menores de 16 años
Pero los diputados de la Cámara de los Comunes rechazaron ampliamente el proyecto, por 307 votos contra 173.
La secretaria de Estado de Educación, Olivia Bailey, les pidió que votaran en contra del texto, destacando el lanzamiento la semana pasada de una consulta pública por parte del gobierno, con vistas a legislar.
Esta consulta "nos ayudará a definir las próximas medidas y a garantizar que los niños puedan crecer manteniendo una relación más segura, más saludable y más enriquecedora con el mundo en línea", declaró.
Lee también Prohibir redes sociales a menores "no es nuestra opción", dice X; Meta advierte: jóvenes irán a apps "menos reguladas"
Olivia Bailey subrayó que la prohibición no cuenta con unanimidad entre las asociaciones de protección de la infancia.
Algunas "han advertido contra una prohibición general, que podría empujar a los niños hacia zonas menos reguladas de internet o dejar a los adolescentes sin preparación" cuando alcancen la edad para registrarse en las redes sociales, recordó.
Una prohibición podría aún introducirse al término de la consulta, que examinará la posibilidad de imponer una edad mínima para acceder a las redes sociales.
Lee también "Nacimos con esto": Australia prohíbe redes sociales a menores de 16 años y desata el debate en todo el mundo
Según una encuesta realizada a principios de diciembre, el 74% de los británicos apoya una prohibición para los menores de 16 años, frente al 19% que se opone.
Actualmente, es necesario tener al menos 13 años para abrir una cuenta individual en redes sociales, pero esta norma puede ser fácilmente eludida.
