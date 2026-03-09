Luego del tiroteo que se registró la tarde del pasado domingo en la casa de Rihanna, las autoridades de Los Ángeles ya han identificado a la atacante.

Según reportó la prensa internacional, una mujer de aproximadamente 30 años disparó en, al menos, 10 ocasiones contra la mansión de la cantante. Fue detenida en el lugar y puesta a disposición de los oficiales.

Ahora, de acuerdo con información publicada por TMZ, la mujer fue identificada como Ivana Lisette Ortiz y enfrenta cargos por intento de asesinato, pues la también actriz se encontraba en el inmueble al momento del atentado.

Los reportes oficiales revelaron que, antes del tiroteo, Ortiz habría publicado mensajes inquietantes en redes sociales. Apenas en febrero pasado compartió una serie de mensajes agresivos donde mencionaba directamente a Rihanna.

En otra ocasión publicó un video donde aparecía caracterizada como la rapera Cardi B, y lanza un mensaje en su contra: "No puedes joderme, Cardi B. Se supone que estás ocupada, pero ¿sabes quién es la más linda esta noche? Soy yo".

Las autoridades continúan investigando el caso para esclarecer los motivos del ataque, mientras Ortiz permanece bajo custodio y se le ha impuesto una fianza de 10 millones de dólares.

Rihanna, por su parte, ha evitado hacer cualquier comentario al respecto.

