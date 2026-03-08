Más Información

Libro muestra el acervo cultural de la Universidad Panamericana

MUAC se disculpa por altercado ocurrido en sus oficinas durante protesta; acusan presunto acoso laboral, discriminación y pagos atrasados

Las derrotas de Pumas y América en los memes de la semana

"El Estado socialista cubano ha determinado cómo tienes que vivir”: entrevista a Leonardo Padura

La crónica de un derrumbe: reseña de Morir en la arena de Leonardo Padura

Miroslava, entre amores imposibles y una muerte misteriosa

Momentos de suma angustia vivió la cantante , luego de que se diera a conocer que su casa, ubicada en Beverly Hills, fue atacada.

De acuerdo con información publicada por Los Angeles Times, el incidente ocurrió la tarde de este domingo, cuando una mujer, de aproximadamente 30 años, disparó en repetidas ocasiones contra la mansión de la cantante; incluso, una de las balas logró atravesar las paredes.

Los primeros reportes, aseguró el medio, indicaron que los disparos se efectuaron desde un Tesla blanco que huyó tras el incidente. Sin embargo, los oficiales lograron detener a la tiradora y se encuentra bajo custodia.

Asimismo, se detalló que la intérprete de "Umbrella" se encontraba al interior del inmueble durante el ataque y se encuentra a salvo. Hasta el momento no se ha confirmado si su pareja, A$AP Rocky y sus tres hijos pequeños también estaban en la casa.

Las autoridades ya iniciaron con las investigaciones para esclarecer los motivos que llevaron a la sospechosa a disparar contra la mansión, así como si existe alguna relación con la artista.

Hasta el momento ni la cantante ni su equipo de trabajo han hecho alguna declaración al respecto.

