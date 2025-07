Los Ángeles.— No podía ser más azul el cielo que cobijó a Rihanna cuando apareció sobre la alfombra del mismo color, en la premier de Pitufos (Smurfs), acompañada de sus “tres” hijos: RZA, Riot y el que está muy cerca de dar a luz.

Entre los hongos de Pitufilandia destacó Rihanna, con su avanzado embarazo y quien da voz a Pitufina, noticia no había revelado a sus pequeños.

“Ellos no saben que su mamá es Pitufina, así que me da emoción ver su reacción al escucharla hablar. Ambos son muy musicales y no sabría de dónde sacaron ese talento, si de su papá o de mí”, expresó la actriz a EL UNIVERSAL.

La ganadora de nueve premios Grammy y que acumula 250 millones de ventas de discos, compuso también el tema que canta Pitufina, “Friend of mine”, lanzado desde mayo.

“Con Pitufina me identifico en que es muy lista y le gusta brillar. Comparto su sentido de liderazgo, amo que no tiene miedo y que se atreve a explorar y a vivir aventuras”, dice.

La trama de la película gira en torno al secuestro de Papá Pitufo por parte de los malvados hechiceros Gargamel y Razamel. Y es Pitufina quien lidera una misión al mundo real para rescatarlo con ayuda de los demás Pitufos.

“El sentido de comunidad que tienen los Pitufos es algo que siempre he creído: uno es tan bueno como su equipo de trabajo. Cuando se conjuntan personalidades y talentos como lo hacen los Pitufos se pueden hacer maravillas. Las posibilidades son infinitas”.

Azul latino

A Rihanna la acompaña Xolo Maridueña, joven actor de la serie Cobra Kai, quien aquí da voz al Pitufo Filósofo de la película que se estrena mañana.

“Mi personaje es el más listo de la pandilla, o por lo menos él cree que lo es. Su mente va siempre 10 jugadas adelante, provocándole a veces ataques de ansiedad”, comenta.

El actor de 24 años nacido en Los Ángeles tiene ascendencia mexicana, cubana y ecuatoriana, razón por la que se dice honrado de representar a la comunidad latina en este filme.

“Es para decirle a Hollywood que los latinos somos muchas cosas. El azul de los Pitufos nos dice que somos iguales, pero a la vez cada quien es distinto, y yo soy un pitufo latino”.

Billie Lourd, estrella de la última trilogía de Star Wars e hija de Carrie Fisher, presta su voz a Pitufo Preocupón.

“Este es el trabajo de mis sueños, me da gusto que mis hijos puedan ver la película porque siempre he sido fan de los Pitufos. Yo no me considero preocupona, por lo que para interpretar a mi personaje tuve que canalizar todas las preocupaciones que se me ocurrieron”, señala Lourd.

John Goodman, Kurt Russell, Hannah Waddingham, Octavia Spencer, James Corden y Sandra Oh también prestan su voz en la película de Paramount que es dirigida por Chris Miller y Matt Landon.

John Goodman, quien ha interpretado a otros personajes animados como Sully en filmes como Monsters Inc, es responsable de dar vida a través de su voz a Papá Pitufo.

“Nos urge hacer comunidad. Subrayamos la importancia de la familia, que siempre está para ayudarnos”, expresa.

Chris Miller, también director de Shrek tercero, explica que Pitufos pondrá el dedo sobre la gran incógnita de la franquicia creada por el dibujante belga Peyo en 1958.

“Vamos a contestar por fin la pregunta de años: ¿Qué es un Pitufo?”, adelanta.

En español, escucharemos las voces de Fernanda Navarro, Cristina Hernández, Jerry Velázquez y Ximena Sariñana, quien pone voz a Moxie, un nuevo personaje.