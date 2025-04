Madrid.— Eugenio Derbez salió al paso de las versiones que lo colocaban fuera de la próxima entrega de la película Shrek, saga en la que ha prestado su voz a Burro, pero sí reveló que ha puesto condiciones para seguir en ella.

El director y actor de "No se aceptan devoluciones", junto con el actor de doblaje Alfonso Obregón, quien ha dado vida al ogro verde, han sido pieza clave de la personalidad en español de la franquicia, incluso incluyendo modismos mexicanos en el guion original.

Y es precisamente esa libertad en las anteriores entregas, como el haber puesto un verso de la canción “Mesa que más aplauda”, lo que podría provocar que Derbez no esté en la próxima cinta que se estrenaría en verano de 2026.

“Me contactaron, yo ya había dicho que sí desde un principio, vi una nota donde decían que yo había dicho que no y es mentira”, indica el actor y director, en entrevista durante su paso por la entrega de premios PLATINO.

“Nada más puse una condición: si no me dejan cambiar el libreto, porque cambiaron de ejecutivos y el original que era Jeffrey Katzenberg sí me lo permitió; dije que si no me dejaban, no lo haría, porque entonces la gente va a decir que (Burro) ya no es el mismo y no es tan chistoso”, adelanta.

Derbez comenta que los ejecutivos de México (la distribuidora), quienes saben la importancia de la adaptación, están hablando con sus homólogos americanos, por lo que espera respuesta.

La noticia que puso en duda la participación de Derbez y de Dulce Guerrero, voz de la ogra Fiona, la dio el propio Obregón a través de un mensaje en sus redes sociales.

Alfonso Obregón es el histrión que en 2024 fue acusado de presunto abuso sexual por parte de una de sus alumnas y luego liberado al demostrar su inocencia.

Foto: Airbnb

Su participación en Shrek 5 ha estado en duda.

“Espero que si esté y ojalá también (Obregón) porque es un gran valor que él esté”, indica Derbez a pregunta expresa.

Esperando el juicio

Eugenio informó que El juicio, serie que protagoniza al lado del actir español Pedro Alonso (conocido por su papel de Berlín en La casa de papel) llegaría a Primer Video a finales de este año.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la trama gira en torno a una joven y su padre que luchan por justicia después de que ella sufre un abuso sexual. Además de lidiar con las secuelas del delito, deben enfrentarse a un fallido sistema judicial y contra el padre del agresor, quien tiene dinero y poder.

Se trata de una serie basada en hechos reales, filmada el año pasado en locaciones de Puebla.

”Fue un trabajo muy complicado a nivel energético, había hecho cosas dramáticas, poquitas, pero este me hizo ir a lugares donde nunca he ido y estuve cuatro meses pensando en que quería regresar a la comedia. Habla de las injusticias, de todas las corrupciones que hay”, apunta.

Karla Gaitán (El amor es invencible) e Iker Sánchez Solano (Bardo) completan el reparto principal de esta serie.