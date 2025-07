Una de las sorpresas de este verano en los cines es la nueva aventura de los suspiritos azules, "Pitufos" de Paramount Animation, donde la actriz y cantante Ximena Sariñana da vida a una enigmática y guerrera pitufa llamada Moxie, quien resaltó en entrevista con El Universal la labor de los actores de doblaje nacionales.

“El doblaje en México es increíble, realmente pienso que tenemos mucho que ofrecer, que tenemos un talento impresionante, somos muy creativos, le ponemos nuestro toque, nuestro humor y, en definitiva, es un mundo que me encantaría seguir explorando”, dijo la actriz.

Cuando Papá Pitufo es secuestrado misteriosamente por los malvados magos Rázamel y Gargamel, Pitufina lidera a los Pitufos en una misión al mundo real para salvarlo. Con la ayuda de nuevos amigos, los Pitufos deberán descubrir qué define su destino para salvar el universo.

A los pitufos ya consagrados y reconocidos mundialmente, como Papá Pitufo, Fortachón, Filósofo o Pitufina, se unen algunos nuevos nombres, como es el caso de Moxie, líder de una célula clandestina de activistas pitufos que vive en París y a quien da vida Sariñana.

“Fue muy divertido darle voz a Moxie, siento que tengo buen sentido del humor, me gusta mucho reírme y el poder compartir con el director, y juntos tomar las decisiones para crearla, fue una experiencia muy entretenida y de muchas risas”, recordó.

“Creo que hay mucho de la personalidad guerrera que tiene Moxie en dedicarme a lo que me dedico, en llevar una carrera musical, llevar una carrera en la actuación, también en perseguir tus sueños o el no rendirte, pero sobre todo en tener ya tantos años de trayectoria y de carrera, eso no lo logras si no eres una guerrera”, agregó la actriz", agregó la actriz.

Así mismo, Sariñana confesó que no estaba muy familiarizada con la obra de Pierre Culliford, más conocido como Peyo, el dibujante de historietas y creador de Los Pitufos, aunque aseguró estar más que emocionada de compartirlo con su círculo cercano.

“La verdad es que es un universo que no conocía mucho, pero curiosamente siempre ha estado ahí, es multigeneracional, y ha sido muy bonito compartirlo ahora, a través de mi trabajo a mis hijos”, dijo.

Y añadió: "Que mis hijos vean mi trabajo en esta película es el mejor sentimiento, porque al estar chiquitos todavía hay muchas cosas que no entienden o no pueden ver o que no disfrutan tanto como uno. Entonces, estar en un proyecto que sabes que está dirigido a ellos, que lo van a poder apreciar, que se van a reír, que te van a admirar; además, obviamente, fue muy bonito compartir este momento con ellos”.

¿Le hubiera gustado encarnar a Pitufina?

Por otra parte, Sariñana dijo que en realidad no le hubiera gustado interpretar a Pitufina, la carismática femenina de la pitufialdea, ya que quedó encantada por la nueva pitufa: “Me encanta Moxie, su personalidad, el juego que puedes tener y la verdad Fernanda hace un trabajo increíble dándole la voz”.

Finalmente, compartió que, aunque no tiene otro trabajo en doblaje en puerta, es algo que le gustaría seguir explorando; sin embargo, adelantó en qué está trabajando actualmente en la actuación y la música.

“Justo ahora estoy grabando la segunda temporada de "Las Azules", y en la parte musical viene un montón de música nueva que va a salir antes de fin de año: un álbum o un EP. También tengo conciertos para cerrar el año en el Teatro Metropólitan el 14 de noviembre, cerrando muy bien el año para poder continuar con gira el próximo año”, concluyó.