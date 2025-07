El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu fue nombrado este martes nuevo miembro del Colegio Nacional, la institución pública dedicada a la divulgación de la cultura científica, artística y humanística, que reúne a los más destacados científicos, artistas y literatos mexicanos, pero ¿cuál fue el camino que recorrió antes de obtener esa distinción?

¿De dónde proviene su apodo?

A Alejandro González Iñárritu le dicen “El Negro” porque, en comparación con su hermano, “era prieto y feo” según sus propias palabras.

González Iñárritu no tuvo una infancia privilegiada

Su infancia la pasó en la Narvarte, colonia del DF, y su papá era alguien que ocasionalmente tenía problemas económicos.

Cuando adolescente, sus amigos viajaban a Houston y Disneylandia, pero él no.

Se subió a un avión hasta los 17 años, poco después de que, por decisión propia, se sumó a un barco carguero para trabajar de limpiapisos y recorrer el mundo.

“Mis amigos eran los dentistas y los cuenta chicles (en el DF); los amigos de mi papá eran los que llegaban para cobrarle y les invitaba un café, para que no lo hicieran, literalmente”, cuenta.

Desde chico, acérrimo lector

Fue, dice, la oveja negra de su familia en cuanto a la lectura, pues devoraba cuanto libro encontraba. Lo impactó "Aura" y "El aleph", pero cuando llegó a "El lobo estepario" de Herman Hesse, cayó en una depresión tal que se lo quitaron.

“Mi padre era cinéfilo, me llevó a películas por lo cual me indujo al arte, y mi madre igual; soy el más chico de cinco hermanos y no había, no existió tampoco, un ambiente enfocado a la literatura. Era mucho más ordinario”, recuerda.

Empezó su carrera profesional en 1986 como DJ en la emisora WFM (96.9 FM), al lado de Martín Hernández, quien recuerda unos años con mucha música y pizza.

Estudió cinematografía en Maine bajo la supervisión de Ludwik Margules y en Los Ángeles bajo la de Judith Weston.

En los 90 ya estaba a cargo de la producción de Televisa y en su foja contaba con ser organizador de conciertos masivos, como el de Rod Stewart en Querétaro.

Nada que ver con aquel jovenzuelo que un día fue despedido de un rancho tejano, donde había sido contratado para quitar la hierba, pero que al ser descubierto dormido, fue echado.

O con aquella persona que durante un año y con mil dólares, vivió en Europa y Marruecos.

“Viví como perro, pero con mucho orgullo, me dio mucha vida eso”, expresa.

Arriaga e Iñárritu, dupla sin igual

Con Guillermo Arriaga formó una dupla durante tres películas, siendo "Amores perros", su ópera prima, ganadora en Cannes y nominada al Oscar en la categoría de Película en Lengua Extranjera en 2003.

Luego se distanciaron por un asunto de paternidad de la obra. Uno decía ser trabajo de equipo, otro solicitaba reconocimiento personal.

Aún ahora, tras más de seis años, no se hablan y evitan hablar sobre su ex compañero.

En "Amores perros", González Iñárritu siempre tuvo la humildad de tararear canciones para poner a punto a los actores, narró en su momento la actriz Vanessa Bauche.

Todo mundo dice que es alguien estricto en el set y fuera de él.

En su ópera prima, a pesar de que la producción fue asaltada en una colonia donde se rodaron escenas, él se empecinó en seguirla utilizando porque ayudaba a contar su historia.

Coleccionista de Oscars

Cuenta hasta ahora con cinco premios Oscar: tres por "Birdman"; uno por "El renacido" y otro especial por el corto virtual "Carne y arena".

(Con información de EFE)

