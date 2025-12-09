Más Información

La plataforma X del magnate afirmó el miércoles que acatará la prohibición de menores de 16 años en las redes sociales.

"No es nuestra opción, es lo que la ley australiana requiere", indicó la empresa en un comunicado, emitido al entrar en vigor la legislación que prohíbe a los menores en redes sociales.

X, antes , es la última de las 10 plataformas restringidas en definir cómo pondrá en práctica la medida australiana.

Todas las plataformas, como Facebook, YouTube y TikTok, accedieron a tomar medidas para remover a los usuarios jóvenes.

Las empresas se exponen a multas de 33 millones de dólares si incumplen con la exigencia de remover a los usuarios de menos de 16 años.

El gobierno australiano sostuvo que se requieren medidas novedosas para proteger a los niños de los "algoritmos depredadores" que llenan las pantallas de sus teléfonos móviles con bullying, sexo y violencia.

"X", nuevo logo de Twitter. / Foto: Unsplash
"X", nuevo logo de Twitter. / Foto: Unsplash

Meta dice que Australia lleva a jóvenes a plataformas "menos reguladas"

El gigante tecnológico Meta afirmó el miércoles que la prohibición australiana para menores de 16 años en redes sociales empuja a los jóvenes a plataformas menos reguladas, lo cual los hace menos seguros.

"Hemos planteado consistentemente la preocupación de que esta ley mal desarrollada puede llevar a los adolescentes a plataformas o aplicaciones menos reguladas. Esas preocupaciones se vuelven reales", indicó la empresa estadounidense en un comunicado.

Aplicaciones menos conocidas de chat y de intercambio de imágenes como Lemon8 y yope, que no entraron en la restricción, se dispararon en las listas de descargas en Australia.

Según Meta, muchas aplicaciones alternativas no ofrecen las mismas funciones de seguridad, como cuentas especializadas para adolescentes, que ha desarrollado.

"Cumpliremos nuestras obligaciones legales, pero seguimos preocupados de que esta ley hará menos seguros a los adolescentes", sostuvo.

