El Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que México atraviesa un momento complejo marcado por la inseguridad, problemas en el sistema de salud y señales preocupantes de concentración del poder que han encendido alertas sobre el rumbo democrático del país.

En un comunicado, el partido blanquiazul sostuvo que, mientras el país enfrenta estos desafíos, el oficialismo ha mostrado una profunda incongruencia entre su discurso y su práctica política, con casos que han generado cuestionamientos públicos sobre corrupción, nepotismo, lujos y presuntos vínculos con estructuras criminales.

Acción Nacional aseguró que “ante esta realidad”, ha iniciado una nueva etapa de renovación política y organizativa, basada en sus principios históricos de defensa de México, la patria, la familia y la libertad.

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En ese contexto, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, confirmó que el próximo 21 de marzo el partido realizará un evento en la Ciudad de México, en el que se dará a conocer una decisión estratégica que marcará una nueva etapa para el panismo.

“Será un evento en la Ciudad de México, con todos los panistas, con mucha gente incluso que no es militante de nuestro partido, donde anunciaremos la decisión más importante que ha tomado Acción Nacional en más de 20 años para consolidar la ruta de nuestro crecimiento electoral, con el fin de darle a México la esperanza que las familias necesitan”, adelantó.

El Partido Acción Nacional invitó a la ciudadanía a seguir de cerca este anuncio y a sumarse a la construcción de soluciones para México.

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