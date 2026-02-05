El precio del bitcoin se situó por debajo de la barrera de los 70 mil dólares, por primera vez desde la reelección de Donald Trump en noviembre de 2024, que había impulsado esa criptomoneda.

Tras cotizar brevemente a 69 mil 821,18 dólares, el bitcoin perdía un 3.26% hasta 70 mil 256 dólares hacia las 11H55 GMT, prolongando su caída ligada a una aversión a los activos considerados de riesgo.

Las monedas digitales se habían disparado tras la elección de Trump, percibido como un gran promotor del sector.

Un mes más tarde, el bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización, incluso superó por primera vez el umbral de los 100 mil dólares, un récord del que Trump se congratuló públicamente.

Fiel a su reputación de activo extremadamente volátil, el bitcoin retomó posteriormente su avance, hasta alcanzar a comienzos de octubre un récord de 126 mil 251,31 dólares, antes de sufrir una corrección.

Sin embargo, en días reciente el bitcoin se ha visto duramente afectado por un clima pesimista en varios mercados, en particular en los valores tecnológicos e incluso en el de los metales preciosos.

Además, la criptomoneda también ha padecido persistentes incertidumbres regulatorias, a raíz del examen de un proyecto relativo a las criptomonedas en Estados Unidos, la denominada Ley CLARITY, que se encuentra atascada en el Senado.

"Los avances esperados en torno a esta ley no han llegado", apunta James Butterfill, analista de CoinShares.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

