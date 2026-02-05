Los analistas consultados por Citi reforzaron su visión favorable sobre el peso y el desempeño de la economía nacional.

De acuerdo con su más reciente encuesta de expectativas, el consenso ahora anticipa una paridad al mayoreo de 18.35 pesos por dólar al cierre de 2026, una mejora frente a los 18.75 estimados en el sondeo quincenal anterior.

El rango de previsiones se ubicó entre 17.10 y 20.30 unidades, mientras que para fines de 2027 la estimación mediana fue de 19 pesos contra 19.07 de hace dos semanas.

En crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el consenso de analistas elevó su pronóstico de 1.3% a 1.4% este año, con estimaciones que van de 0.6% a 1.8%.

Para 2027, mantienen una expectativa de expansión del PIB de 1.8%, sin cambio en comparación con el sondeo previo.

Sobre la política de Banxico, el consenso anticipa que el próximo movimiento será un recorte de 7% a 6.75% para el anuncio que se dará en mayo, y anticipan que despedirá el año sobre 6.50%.

Para finales de 2027, la expectativa mediana se ubica en 6.50%.

En cuanto a la inflación, los expertos proyectan una variación mensual de 0.42% en enero, reporte que el Inegi publicará el próximo lunes. Con ello, la tasa anual se ubicará en 3.83%, después de registrar 3.69% en diciembre.

Al cierre de 2026, la proyección para la inflación, del también llamado impuesto de los pobres, se mantuvo en 4.0% y en 3.75% al final de 2027.