Venezuela y Estados Unidos definirán al campeón del Clásico Mundial de Beisbol

Ronald Acuña Jr., Maikel García y Luis Arráez conectaron sencillos productores de carrera con dos outs en un rally en la séptima entrada que llevó a Venezuela a vencer 4-2 a Italia el lunes por la noche y a avanzar a su primer juego de campeonato del Clásico Mundial de Béisbol.

Venezuela remontó un déficit de 2-0 en la cuarta entrada después de recuperarse de una desventaja de tres carreras para vencer al campeón defensor Japón en un juego de cuartos de final y alcanzó la final por primera vez, tras perder ante Corea del Sur en su única aparición previa en una semifinal en 2009.

Se enfrentará a Estados Unidos por el título el martes por la noche y parece probable que abra con Eduardo Rodríguez contra el estadounidense Nolan McLean. Debido a que ambos equipos tienen marca de 5-1, se realizó un sorteo con moneda más temprano el lunes para determinar al equipo local, y lo ganó Estados Unidos.

Italia, la primera nación europea en llegar a una semifinal del CMB, tenía marca de 5-0 en el torneo y atrajo atención con un ritual de beber espresso después de los jonrones y celebraciones de victoria con vino italiano.

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Team Venezuela's energy will be on full display in the #WorldBaseballClassic Final! pic.twitter.com/pOhA4wMpUn — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026

Pero un equipo con tres jugadores nacidos en Italia, un puñado de peloteros de Grandes Ligas y muchos de ligas menores no pudo sostener una ventaja en las entradas finales ante un orden al bate que consiguió tres impulsadas consecutivas de All-Stars, mientras una multitud llena y favorable a Venezuela rugía en el loanDepot park.

Italia se fue al frente en la segunda cuando Keider Montero empujó una carrera al otorgar tres bases por bolas consecutivas, la última a J.J. D’Orazio. Dante Nori bateó para un out forzado productor de carrera ante Ricardo Sánchez, el primero de seis relevistas que se combinaron para completar un juego de cinco imparables.

El jonrón de Eugenio Suárez en la cuarta entrada ante Aaron Nola inició la remontada, y el ganador Ángel Zerpa salió de un atolladero con las bases llenas en la sexta cuando lanzó un sinker en la esquina de afuera que pasó a Sam Antonacci.

Gleyber Torres recibió base por bolas abriendo la séptima ante el derrotado Michael Lorenzen, y el sencillo de Jackson Chourio con dos outs puso corredores en las esquinas.

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Acuña rodó por el hueco del campocorto y superó el tiro de Antonacci desde el pasto del jardín, mientras el corredor emergente Andrés Giménez anotaba. García conectó una recta con cuenta de 2-0 hacia el jardín izquierdo, impulsando a Chourio con la carrera de la ventaja, y Arráez hizo que Lorenzen saliera del juego cuando pegó un sencillo con una recta en cuenta completa.

Daniel Palencia consiguió tres outs para el salvamento, ponchando a Antonacci para terminar el juego.