Confirman presencia de Irán en el Mundial 2026

La reciente guerra en Medio Oriente ha provocado que la participación de Irán en el Mundial 2026 permanezca como una incógnita. Declaraciones cruzadas entre dirigentes políticos y figuras del deporte no terminan por aclarar el panorama y la FIFA, brilla por su silencio y ausencia.

Entre los personajes que alzaron la voz sobre este tema destacan el ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, quien dijo la semana pasada que Irán no participaría de la Copa del Mundo; Donald Trump, presidente de Estados Unidos, publicó en redes sociales que el equipo asiático era bienvenido en su país durante la justa mundialista, pero que “realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”; finalmente, a la confusión se unió el secretario general de la Confederación Asiática de Futbol (AFC, por sus siglas en inglés), Windsor John, quien aseguró que "hasta donde sabemos, Irán va a jugar el Mundial".

“Son miembros nuestros. Queremos que jueguen”, declaró Windsor en una conferencia de prensa en Kuala Lumpur, donde tiene su sede la AFC.

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“Hasta donde sabemos, Irán va a jugar. Es un momento muy emotivo, todo el mundo está diciendo muchas cosas. Al final del día, es la federación (de futbol de Irán) la que debe decidir si juega y, a día de hoy, la federación… nos ha dicho que van al Mundial”, agregó.

Fuerzas de seguridad iraquíes y residentes locales se reúnen en el lugar donde cayó un misil en una aldea rural en la zona de Siyahi. Foto: Karar Jabbar / AFP

Cabe mencionar que la propia selección de Irán, en respuesta a los polémicos comentarios de Trump, publicó en Instagram que "nadie puede excluirlos" de la justa mundialista.

Irán, que está clasificada por cuarta vez consecutiva en el torneo de naciones más importante, tiene programados sus partidos de la fase de grupos en Los Ángeles y en Seattle. En la primera ciudad se enfrentará a Nueva Zelanda y a Bélgica, mientras que su último partido será contra Egipto en la Ciudad Esmeralda.