Figura de la Liga MX rechaza jugar con la Selección de Italia

El futbol mexicano rara vez cruza el radar del balompié europeo, una realidad que suele alejar a los jugadores de la Liga MX de las grandes selecciones del Viejo Continente.

Sin embargo, ese escenario cambió de forma inesperada con el nombre de João Pedro, delantero del Atlético de San Luis, quien volvió a captar la atención en Italia gracias a su rendimiento goleador.

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Con pasado en clubes como el Cagliari, el atacante brasileño naturalizado acumula diez anotaciones en el Clausura 2026, cifra que despertó el interés de medios italianos, los cuales plantearon la posibilidad de verlo vestir la camiseta de la Azzurra. No obstante, el propio jugador fue contundente al cerrar esa puerta y rechazar cualquier opción de representar a la Selección de Italia.

En un video compartido en redes sociales, Pedro es cuestionado sobre ese escenario, pero de inmediato rechaza cualquier posibilidad con un rotundo "no".

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El atacante, de 34 años, agregó en la entrevista que se siente feliz en México, al asegurar que no le falta nada y que existen muy pocas diferencias respecto a las grandes ligas.

"No hay nada que me falte de allá. Aquí es un campeonato interesante, con muchos equipos grandes que pelean por el título", finalizó.