Irak hará el viaje a México para el Repechaje de la Copa del Mundo de 2026

A días de que las declaraciones de Graham Arnold, técnico de la Selección de Irak, encendieran el debate al solicitar a la FIFA un ajuste en las fechas del Repechaje rumbo a la Copa del Mundo de 2026, el panorama comienza a despejarse.

Pese a la incertidumbre generada por temas logísticos, diplomáticos y el complejo contexto internacional, la federación iraquí confirmó que su selección viajará a México para disputar el partido que puede marcar su regreso a una Copa del Mundo.

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A través de un comunicado oficial difundido en redes sociales, Adnan Dirjal, presidente de la federación, aseguró que el combinado asiático enfrentará el desafío con el objetivo claro de competir y concentrarse únicamente en el ámbito deportivo, apoyado por las gestiones realizadas desde la FIFA para resolver los problemas de visado y garantizar que el repechaje se juegue conforme a lo establecido.

"Debido a las circunstancias y desafíos que enfrenta la región, contactamos a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para explicarle las dificultades que implicaba el traslado. El día siguiente, el señor Infantino se puso en contacto con Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, para dar seguimiento al caso y ayudar a superar los obstáculos en la salida de nuestra selección rumbo a México", se puede leer.

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El texto agrega que el viaje para disputar la oportunidad de llegar al torneo, mismo que será en Monterrey el 31 de marzo se dará en los siguientes días en un vuelo privado.

"La selección de Irak viajará en un avión privado y ya logramos contactar a algunos clubes de nuestros jugadores para garantizar que se sumen al equipo con antelación", finalizó.