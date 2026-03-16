André Jardine sobre la vuelta del América al Estadio Azteca: "Lo extrañamos mucho, será lindo regresar"

El América cumplió al derrotar (2-0) al Mazatlán FC en el estadio Ciudad de los Deportes.

Con goles de Raphael Veiga y Vinícius Lima, las Águilas sumaron tres puntos más que importantes y escalaron hasta la séptima posición de la tabla general.

Entrar a la zona de la Liguilla era uno de los objetivos que tenía el equipo de André Jardine para esta jornada.

A pesar de que no desplegó su mejor futbol, el conjunto azulcrema le ganó a los Cañoneros y, además de los unidades, adquirió confianza y seguridad para afrontar una semana que no será nada sencilla.

Para el director técnico brasileño, su América todavía no alcanza su techo, pero está contento porque van "avanzando".

"Aún tenemos muchas por mejorar, [pero] ya se ve el equipo un poco más jugando a lo que estamos acostumbrados, se ven las formas que más nos gustan, hay un crecimiento y estamos muy traquilos", declaró.

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En conferencia de prensa pospartido, André Jardine también habló sobre lo relevante que era para las Águilas quedarse con el triunfo ante el Mazatlán FC y valoró la actuación del arquero rival para evitar que el marcador fuera más abultado.

"Una victoria que era muy importante, los tres puntos eran innegociables para nosotros y, de preferencia, jugando bien. Fue un muy buen partido, no perfecto, pero de mucha insistencia, el portero rival fue la figura en el campo, sacó por lo menos tres goles; me gusta porque se ve que el equipo va encontrando su forma y eso es importante para este cierre", puntualizó.

“Victoria muy importante, los tres puntos eran innegociables” 🔥



Las palabras de André Jardine luego del triunfo (2-0) del América sobre el Mazatlán FC en el estadio Ciudad de los Deportes 🦅 pic.twitter.com/Aj3CgFlEcp — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 16, 2026

Otro de los puntos que tocó en su conferencia fue la vuelta del América al Estadio Azteca y reconoció que ya ansía volver a jugar ahí como locales.

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"Perdimos nuestra casa después de ser los bicampeones y no es algo tan fácil para seguir el camino en el que estábamos porque el factor local es algo muy importante en el futbol. Estamos extrañando mucho el Azteca, con una sensación de que va a ser muy lindo este regreso, vienen cosas muy buenas y el Azteca es parte de estas grandes noticias para este cierre de torneo", aceptó.

No obstante, André Jardine valoró que el estadio Ciudad de los Deportes cumpla "su rol" y aseguró que cada vez se sienten más acoplados, pero que anhelan volver a casa, que para los refuerzos azulcremas será "impactante porque no tienen la noción de qué grande e histórico es el Azteca".