Jugadora de Irán rompe en llanto al hablar de la guerra durante la Copa de Asia

La futbolista iraní Sara Didar, quien participa junto a la selección persa en la Copa de Asia femenina que se disputa en Australia, expresó este miércoles al borde del llanto la preocupación de sus compañeras por la guerra en su país.

"Todas estamos preocupadas y tristes por lo que le ha sucedido a Irán, a nuestras familias y a nuestros seres queridos", declaró Didar en una rueda de prensa, recoge el canal público australiano ABC.

La futbolista compareció ante los medios en la previa del encuentro entre Irán y la selección anfitriona jalonada por la seleccionadora del conjunto persa, Marziyeh Jafari, quien el domingo rehusó hacer comentarios sobre la muerte del líder iraní, el ayatolá Alí Jameneí, tras el ataque iniciado por Estados Unidos e Israel.

Lee también Jürgen Klinsmann le da consejo a futbolistas mexicanos previo al Mundial 2026

La delantera, con lágrimas, también deseó hoy que Irán "tenga mucho éxito y buenas noticias".

"Espero que mi país esté muy vivo", dijo a través de un intérprete antes de salir rápidamente de la sala de prensa.

Dida, de 21 años, fue una de las jugadoras que permaneció en silencio el pasado lunes durante el himno nacional de Irán antes del partido contra Corea del Sur, en el que perdieron 3-0.

Lee también André Jardine se queda sin Paulo Victor; su auxiliar es nuevo técnico de la Selección Brasileña Sub 20

El combinado iraní se medirá el jueves a Australia y el domingo a Filipinas, en el último encuentro de la fase de grupos.

La clasificación de la selección persa para la Copa de Asia femenina, la primera desde 2002, ha sido celebrada por activistas que defienden la igualdad de género, especialmente por la opresión que impone el régimen iraní a las mujeres, como el uso obligatorio del velo en espacios públicos.