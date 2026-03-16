Irán busca jugar en México sus partidos del Mundial 2026

México podría convertirse en sede de los partidos de Irán en el Mundial de 2026, esto de acuerdo al mensaje de la embajada iraní en territorio nacional, donde indica se encuentra en pláticas para hacer esto posible.

Durante las últimas semanas, Estados Unidos e Israel han bombardeado a Irán, lo que ha elevado las tensiones entre uno de los países sedes de la Copa del Mundo. Hace unos días, Donald Trump, presidente de E.E.U.U, recomendó a Irán no asistir al torneo de la FIFA por su "propia seguridad".

"Cuando Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no viajaremos a Estados Unidos. Estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa Mundial se celebren en México", publicó la embajada de Irán citando al presidente de la Federación de Futbol de su país.

Lee también Concachampions: ¿Qué necesita América, Monterrey, Cruz Azul, Tigres y Toluca para avanzar?

Esta no es la primera vez que Irán expresa su deseo de tener al país como sede de sus juegos en la Copa del Mundo. Hace unos días, Abolfazl Pasandideh, embajador de Irán en México, lanzó un guiño para hacer esto posible.

Irán responde a la FIFA y Donald Trump - Fotos: AP/ @teammellifootball en Instagram

"Somos unas de las primeras selecciones que en Asia subió al Mundial y nos gustaría que México sea el anfitrión de nosotros en el Mundial y con mucho orgullo vamos a participar. Le pedimos a la nación mexicana, que son muy buenos anfitriones y han sido siempre amables con nosotros, que le den seguimiento a este asunto y que nuestra selección tenga sede en México", comentó.

Irán está en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Dos duelos están programados para jugarse en el SoFi Stadium (California) y el otro en Seattle, Estados Unidos.