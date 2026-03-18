Más Información

Segob y SEP llaman a "diálogo respetuoso" con la CNTE; mantenemos abiertos los canales de comunicación, expresan

Segob y SEP llaman a "diálogo respetuoso" con la CNTE; mantenemos abiertos los canales de comunicación, expresan

CNTE realiza plantón en Embajada de EU de la CDMX; expresan apoyo a Cuba, Venezuela y Palestina

CNTE realiza plantón en Embajada de EU de la CDMX; expresan apoyo a Cuba, Venezuela y Palestina

Senadores de Morena acuerdan donar apoyo económico a Cuba; "hay que enviarles petróleo, que es lo que les urge": Noroña

Senadores de Morena acuerdan donar apoyo económico a Cuba; "hay que enviarles petróleo, que es lo que les urge": Noroña

Máynez destaca liderazgo de Mariana Rodríguez y Colosio rumbo a elección del 2027; "son garantía de que MC va a ganar", afirma

Máynez destaca liderazgo de Mariana Rodríguez y Colosio rumbo a elección del 2027; "son garantía de que MC va a ganar", afirma

New York Times expone denuncias de abuso sexual contra el activista César Chávez; colaboradores habrían ocultado los hechos

New York Times expone denuncias de abuso sexual contra el activista César Chávez; colaboradores habrían ocultado los hechos

Pemex anuncia creación de la “Comisión Consultiva del Petróleo”; será presidida por Cuauhtémoc Cárdenas

Pemex anuncia creación de la “Comisión Consultiva del Petróleo”; será presidida por Cuauhtémoc Cárdenas

Brent se acerca a los 110 dólares; ataques a infraestructura energética de Irán elevan la incertidumbre

Brent se acerca a los 110 dólares; ataques a infraestructura energética de Irán elevan la incertidumbre

Rosario Robles reaparece y descarta ser candidata; he estado en las alcantarillas, pero aquí estoy con la frente en alto, afirma

Rosario Robles reaparece y descarta ser candidata; he estado en las alcantarillas, pero aquí estoy con la frente en alto, afirma

Inicia ronda bilateral México-EU previo a revisión del T-MEC; Ebrard se reúne con Greer

Inicia ronda bilateral México-EU previo a revisión del T-MEC; Ebrard se reúne con Greer

Caen 7 mexicanos buscados por EU; Genaro "N", líder narcotraficante y José “N” abusador serial, entre los detenidos

Caen 7 mexicanos buscados por EU; Genaro "N", líder narcotraficante y José “N” abusador serial, entre los detenidos

“Destrozaron mi carrera y mi vida": Verónica Domínguez, bautizada como "Lady Pepitas"; señala que recibió amenazas de muerte

“Destrozaron mi carrera y mi vida": Verónica Domínguez, bautizada como "Lady Pepitas"; señala que recibió amenazas de muerte

Dan 20 años de prisión a “Fer Italia” por violación; enfrenta un segundo proceso penal por el mismo delito

Dan 20 años de prisión a “Fer Italia” por violación; enfrenta un segundo proceso penal por el mismo delito

Washington, 18 mar.- La Casa Blanca y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, han rechazado el reportaje publicado por The New York Times según el cual el Gobierno de Donald Trump busca la salida del poder del presidente cubano, , sin exigir un cambio de régimen, como parte de sus negociaciones con La Habana.

"La razón por la que tantos medios de comunicación estadounidenses siguen publicando noticias falsas como esta es porque continúan basándose en charlatanes y mentirosos que afirman estar bien informados", declaró en redes sociales sobre el reportaje.

El New York Times respondió al jefe de la diplomacia estadounidense con un comunicado en el que defendió la veracidad de la información y recordó que está basada en "conversaciones con cuatro personas familiarizadas con las conversaciones de Estados Unidos con Cuba".

Lee también

"Nuestros periodistas se comunicaron con su Departamento de Estado para solicitar comentarios mucho antes de la publicación y no recibieron ninguna discrepancia con la información que estábamos sacando a la luz. Ni usted ni nadie más ha presentado una objeción factual al reportaje. Nuestro reportaje es real y preciso", declaró Charlie Stadtlander, portavoz del rotativo.

Tras ese comunicado, el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, acusó al diario de utilizar "fuentes desinformadas" para su reportaje.

"Los únicos que conocen la situación en Cuba son el presidente Trump y Marco Rubio. Sus periodistas, unos vagos, se basaron en fuentes desinformadas que no saben nada de lo que está pasando", replicó.

Lee también

Según el reportaje, publicado el pasado 16 de marzo, el Gobierno de Trump ha transmitido a La Habana que para avanzar hacia un acuerdo debe sustituir a Díaz-Canel, aunque no exige la caída del régimen comunista ni de la familia Castro.

La administración estadounidense considera al presidente cubano un dirigente intransigente, responsable de la crisis económica de la isla y plantea su salida como un gesto simbólico que otorgaría a Trump una victoria política sin recurrir a un ataque militar, explicaron las fuentes al diario.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pago doble en ABRIL de Becas Bienestar: ¿Quienes recibirán $11,600 y $3,800 pesos?. Foto: iStock / Antonio_Diaz / Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez

Pago doble en ABRIL de Becas Bienestar: ¿Quienes recibirán $11,600 y $3,800 pesos?

¿Tu internet está lento? Cómo saber quién se roba tu WiFi hoy mismo y el truco para bloquearlos para siempre. Foto: Especial

¿Tu internet está lento? Cómo saber quién se roba tu WiFi hoy mismo y el truco para bloquearlos para siempre

Pensión Bienestar 2026 registro abierto para personas de 30 a 64 años, requisitos y fechas para obtener $3,300. Foto: Especial Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: registro abierto para personas de 30 a 64 años, requisitos y fechas para obtener $3,300 pesos

Cómo tramitar la visa americana/ iStock/ Prostock-Studio

¿Cómo renovar tu visa americana de turista SIN asistir en persona? Así se simplifica el proceso

Alberta, Canadá. iStock/ Mumemories

Este es el programa que te otorga la residencia permanente para vivir y trabajar en Alberta, Canadá

Foto: EFE

¿Qué es el Spring Break en Estados Unidos y cuáles son las mejores playas para visitar este 2026?