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Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, indicó que las reformas anunciadas por en medio de las conversaciones con Washington no constituyen un cambio "lo suficientemente drástico" y aseguró que no lograrán reparar una economía fallida, por lo que necesita "nuevos liderazgos".

"Cuba tiene una economía que no funciona, así como un sistema político y gubernamental que no logran reparar, por lo tanto, deben realizar cambios drásticos. Lo que anunciaron ayer no resulta lo suficientemente drástico. No va a solucionar el problema. Así pues, tienen por delante algunas decisiones importantes que tomar", advirtió Rubio ante la prensa en el Despacho Oval.

Este lunes, el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel confirmó que permitirá a sus ciudadanos en el exterior invertir en empresas privadas en la isla, medidas que incluyen también la participación de grandes inversores "especialmente en infraestructuras" de sectores considerados prioritarios como el turístico, la minería y el energético.

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Preguntado sobre si apoyaría una eventual flexibilización del embargo que Estados Unidos mantiene sobre la isla comunista desde hace más de 60 años - un reclamo de La Habana de larga duración-, el jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que esta medida "está vinculada al cambio político en la isla".

Cuba necesita nuevos liderazgos, dice Rubio

"La realidad es que su economía no funciona. Es una economía disfuncional. Es una economía que ha logrado sobrevivir (...) gracias a los subsidios de la Unión Soviética y, posteriormente, de Venezuela", dijo el político cubano-estadounidense, designado por el presidente Donald Trump para conducir el diálogo con el país caribeño.

Según Rubio, el hecho de que "no reciban dichos subsidios" ha provocado que Cuba se encuentre hoy "en una situación muy complicada".

"Además, quienes están al mando no saben cómo solucionar el problema, por lo que es necesario que asuman el liderazgo personas nuevas", advirtió.

La Administración de Trump habría condicionado la salida de Díaz-Canel del poder al avance de las negociaciones bilaterales, en medio del recrudecimiento de la crisis energética que sufre el país tras unos tres meses de bloqueo de crudo estadounidense, de acuerdo con The New York Times.

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La propuesta implicaría apartar al mandatario cubano, el único presidente cubano sin apellido Castro desde el inicio de la Revolución liderada por el fallecido Fidel Castro, pero no necesariamente modificar la estructura del actual sistema político, de acuerdo con el diario.

Analistas coinciden en que Díaz-Canel es solo una fachada, y que el verdadero poder recae en el menor de los Castro, Raúl Castro, de 94 años. El nieto del general retirado y exsecretario del Partido Comunista de Cuba, (PCC, único legal) es el enviado de la isla para negociar con los funcionarios estadounidenses.

Cuba inició la semana con un nuevo apagón nacional, el sexto en los últimos 18 meses, en medio de la profunda crisis energética que la isla atraviesa desde 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EU que está paralizando la economía por completo y disparando el malestar social.

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ss/mcc

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