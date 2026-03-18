Fibra Next informó que realizará una oferta pública de adquisición voluntaria por hasta el 100% de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios emitidos por Fibra Macquarie, en la cual ofrecería una combinación de efectivo y capital, e iniciará conversaciones formales con los tenedores relevantes.

La oferta sería darle la opción a cada tenedor 0.420 CBFIs de Fibra Next por cada CBFI de Fibra Macquarie; o 42 pesos en efectivo por cada CBFI de Fibra Macquarie hasta por un monto máximo total en efectivo de 11 mil 720 millones 477 mil 496 pesos, que equivale al 35% de los CBFIs en circulación de Fibra Macquarie al 17 de marzo de 2026; o una combinación de ambos.

En el caso de que la alternativa de los tenedores por efectivo excediera el monto máximo en efectivo, los tenedores recibirían hasta el monto máximo de forma prorrateada.

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Fibra Next estima que este precio representaría una oferta estratégica y financieramente atractiva para los tenedores de CBFIS emitidos por Fibra Macquire, superior a otras intenciones previamente anunciadas.

La oferta estaría sujeta a ajustes y condiciones habituales para este tipo de operaciones.

La potencial adquisición forma parte de la estrategia de crecimiento de Next en el sector inmobiliario industrial en México y tiene por objeto permitir a los tenedores de Fibra Macquarie participar en una plataforma internalizada, con mayor escala, activos logísticos e industriales de alta calidad y una estructura enfocada en la generación de valor de largo plazo.

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Next reitera su compromiso de mantener informado al público inversionista respecto del desarrollo de esta operación, de conformidad con la legislación aplicable y a la brevedad estará solicitando las correspondientes autorizaciones corporativas por parte de sus tenedores, indicó la compañía en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

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