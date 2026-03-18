Cancelar una suscripción digital ya no debería implicar procesos largos ni confusos. Desde diciembre de 2025, una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor establece unas reglas más claras para evitar cargos automáticos no autorizados, renovaciones silenciosas y condiciones ocultas que afectan a las personas que cuenten con suscripciones en medio digitales.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), las plataformas están obligadas a garantizar transparencia, consentimiento informado y mecanismos de cancelación simples, visibles y accesibles, sin recurrir a “letras chiquitas” o barreras técnicas.

Por ejemplo, uno de los cambios clave es que la baja de servicios o membresías debe realizarse de forma directa y sin trámites innecesarios.

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Además, los cobros recurrentes solo pueden hacerse con autorización expresa del usuario. Las renovaciones automáticas deben notificarse al menos cinco días naturales antes, para permitir cancelar sin penalizaciones.

De la misma forma, las condiciones de contratación deben ser claras y visibles desde el inicio.

¿Cómo cancelar mi suscripción correctamente?

El proceso depende de cómo se contrató el servicio:

Directamente con la plataforma : se cancela desde la cuenta del usuario en la página web o aplicación oficial .

: se cancela desde la cuenta del usuario en la o . A través de intermediarios (como tiendas de apps o servicios de telefonía o TV): la cancelación debe hacerse desde la cuenta del intermediario, en el apartado de suscripciones o servicios adicionales.

debe hacerse desde la cuenta del intermediario, en el apartado de o servicios adicionales. Un punto importante: eliminar la app no cancela la suscripción, y si el pago se hace por un tercero, hacerlo solo desde la plataforma tampoco detiene los cobros. Es necesario completar el proceso formal y verificar que el servicio ya no aparezca activo.

Las empresas deben notificar con anticipación y respetar el consentimiento del usuario. Foto: Freepik

¿Cómo sé que ya debo cancelar una suscripción?

Profeco recomienda revisar periódicamente las suscripciones activas. Algunas señales de alerta son:

No recuerdas cuándo fue la última vez que usaste el servicio.

Lo contrataste por prueba gratuita y ya no lo utilizas.

Pagas cada mes sin notar beneficios reales.

El costo ha aumentado y ya no lo vale.

Has pensado cancelarlo, pero lo has pospuesto.

Si te identificas con dos o más de estas situaciones, es momento de considerar la cancelación.

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¿Qué hacer ante cobros indebidos?

En caso de cargos no autorizados, renovaciones sin aviso o dificultades para cancelar, Profeco pone a disposición canales de atención para asesoría y quejas, como el Teléfono del Consumidor y sus plataformas digitales.

La recomendación general es guardar evidencia, como capturas de pantalla de los términos y condiciones, así como de los intentos de cancelación.

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