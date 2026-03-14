La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a las personas afectadas por cancelaciones unilaterales de compras en Walmart y Bodega Aurrera a sumarse a una acción colectiva con el objetivo de defender sus derechos como consumidores.

A través de un comunicado, convocó a quienes sufrieron por la cancelación de las compras en línea realizadas los días 17 y 18 de marzo de 2025 en https://www.bodegaaurrera.com.mx y https://www.walmart.com.mx/, perteneciente a Nueva Walmart de México S. de R.L. de C.V.

Profeco informó que conforme a con el artículo 24, fracción III, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, iniciará la demanda de acción colectiva, por lo que solicitó a los consumidores algunos documentos.

Los documentos deberán ser enviados a la cuenta de correo electrónico acolectivas@profeco.gob.mx o ser entregados de manera física en las Oficinas Centrales de la Profeco o en la Oficina de Defensa del Consumidor.

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Los documentos solicitados son:

Formato de Consentimiento en favor de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Identificación Oficial Vigente (anverso y reverso).

Relatoría de hechos. Escrito libre firmado por la persona consumidora afectada, en el que señale modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos.

Documentos con los que se acredite la relación de consumo. Comprobantes de pago (tickets, facturas, vouchers, estados de cuenta, transferencias, fichas de depósito, correos electrónicos, etc.)

Cualquier otro documento relacionado con la afectación.

Formato adicional de datos personales.

Asimismo, la procuraduría recordó que para poder llevar a cabo la acción colectiva, tienen que ser al menos 30 personas las que denuncien, también reafirma que estas pueden unirse a la acción durante el proceso y hasta 18 meses después a la sentencia.

Una acción colectiva posibilita que varias personas se agrupen para denunciar la afectación de sus intereses comunes. Mediante este mecanismo, pueden acceder a la justicia un mayor número de personas afectadas a través de un solo juicio.

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