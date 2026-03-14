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La Procuraduría Federal del Consumidor exhortó a las personas afectadas por cancelaciones unilaterales de compras en Walmart y Bodega Aurrera a sumarse a una acción colectiva con el objetivo de defender sus derechos como consumidores.

A través de un comunicado, convocó a quienes sufrieron por la cancelación de las compras en línea realizadas los días 17 y 18 de marzo de 2025 en y , perteneciente a Nueva de México S. de R.L. de C.V.

Profeco informó que conforme a con el artículo 24, fracción III, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, iniciará la demanda de acción colectiva, por lo que solicitó a los consumidores algunos documentos.

Los documentos deberán ser enviados a la cuenta de correo electrónico acolectivas@profeco.gob.mx o ser entregados de manera física en las Oficinas Centrales de la Profeco o en la Oficina de Defensa del Consumidor.

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Los documentos solicitados son:

  • Formato de Consentimiento en favor de la Procuraduría Federal del Consumidor.
  • Identificación Oficial Vigente (anverso y reverso).
  • Relatoría de hechos. Escrito libre firmado por la persona consumidora afectada, en el que señale modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos.
  • Documentos con los que se acredite la relación de consumo. Comprobantes de pago (tickets, facturas, vouchers, estados de cuenta, transferencias, fichas de depósito, correos electrónicos, etc.)
  • Cualquier otro documento relacionado con la afectación.
  • Formato adicional de datos personales.

Asimismo, la procuraduría recordó que para poder llevar a cabo la acción colectiva, tienen que ser al menos 30 personas las que denuncien, también reafirma que estas pueden unirse a la acción durante el proceso y hasta 18 meses después a la sentencia.

Una acción colectiva posibilita que varias personas se agrupen para denunciar la afectación de sus intereses comunes. Mediante este mecanismo, pueden acceder a la justicia un mayor número de personas afectadas a través de un solo juicio.

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cc/mcc

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