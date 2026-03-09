¿Multas por vender tortillas?; Profeco implementa sanciones por venta de tortillas en hielera

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ha comenzado a sancionar establecimientos por vender tortillas que están almacenadas en hieleras.

En los últimos días, la dependencia federal ha implementado multas a tiendas de autoservicio, misceláneas y otros negocios por comercializar este producto de la canasta básica sin cumplir con las normas de higiene, etiquetado ni conservación de alimentos.

Estos incidentes se han llevado a cabo al sur de Tamaulipas y las multas por la violación pueden llegar hasta los cuatro millones de pesos.

La venta de tortillas en este tipo de almacenado viola las normas de higiene, etiquetado y conservación de alimentos del país. Foto: Unsplash.

¿Por qué Profeco está multando a establecimientos que venden tortillas en hielera?

La práctica de comercialización de tortillas que son almacenadas en hieleras viola la normas oficiales mexicanas 051 y 187, las cuales están relacionadas con el etiquetado, la higiene y la conservación de este tipo de alimentos.

La Norma Oficial Mexicana (NOM) 187 establece que la tortilla debe cumplir con ciertos procesos después de su elaboración, como un "respiro" de determinado tiempo, además de que debe ser empacada de manera adecuada, y almacenada en lugares específicos que garanticen su calidad, su mantenimiento y sus condiciones sanitarias.

Por su parte, la NOM 051 obliga a que todos los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados en México deben contar con etiquetado básico que incluya datos como:

Fecha de elaboración.

Fecha de caducidad.

Peso y/o cantidad exacta en gramos del producto.

El preempaque en hielera de las tortillas tampoco le permite al consumidor saber el peso exacto del producto que adquiere. Foto: Wikimedia Commons.

Manuel Alberto Leal Villarreal, titular de la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) Zona Golfo Norte, informó que cuatro comercios ya han sido sancionados por incumplir con las disposiciones oficiales, y podrían también enfrentar multas de hasta cuatro millones de pesos.

El funcionario explicó que "Al ofrecer tortillas en hieleras no se especifica el gramaje del producto ni se incluye información sobre la fecha de elaboración o caducidad, lo que representa una violación a los derechos del consumidor”.

Asimismo, agregó que al comercializar de esta manera el producto —que es parte fundamental de la dieta de millones de familias— se crean distorsiones en el mercado, pues dichos establecimientos compiten con tortillerías y productores que sí cumplen con las normas sanitarias comerciales.

Foto: Archivo

