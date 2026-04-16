Más Información
Citlalli Hernández renuncia a la Secretaría de las Mujeres; ayudará en alianzas de Morena, informa Sheinbaum
Ebrard reconoce que su hijo se hospedó 6 meses en la embajada de México en Reino Unido; niega uso indebido de recursos públicos
Fiscalía de Tamaulipas dio contratos a empresa sancionada por EU; destina 1 millón 200 mil pesos a módulos LED y pantalla
Sheinbaum reacciona a aspiraciones de Félix Salgado y Andrea Chávez para 2027; tienen que renunciar si quieren ser candidatos, reitera
Andrea Chávez pide licencia; "dejo el Senado para atender la tarea de acabar con 100 años de PRIAN en Chihuahua"
Buscaré la candidatura de Guerrero solo si Morena me lo pide: Félix Salgado; "voy si el partido me dice que le falta un lucero", dice
"No hay triunfos para siempre, Verde no debe confiarse": Monreal; reacciona a ruptura de coalición con Morena en SLP
PAN Puebla definirá candidaturas 2027 con encuestas y consulta; habrá apertura para perfiles ciudadanos
Diputado del PT alista iniciativa para prohibir fracking y minería en cielo abierto; pide retomar proyecto inconcluso de AMLO
Moscú. El Ministerio de Exteriores de Rusia advirtió este jueves con aplicar sanciones económicas a Georgia si el país ingresa en la Unión Europea.
"No digo que queramos hacerlo, pero dadas las nuevas exigencias de la UE, tendríamos que incluir a Georgia en la lista de países con regímenes inamistosos y extenderle nuestras sanciones económicas, con todas las consecuencias que ello acarrearía para los productores georgianos de agua mineral, fruta, vino y todos los productos importados a nuestro país", declaró la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en rueda de prensa.
En los últimos años, el partido en el gobierno, el prorruso Sueño Georgiano, ha criticado continuamente las instituciones de la UE a pesar de que el país se había comprometido anteriormente a llevar a cabo medidas para su posible ingreso como miembro.
Lee también UE impulsa transición sostenible en Paraguay; empresas adoptan prácticas bajas en carbono
Además, el actual gobierno ha promulgado en los últimos años medidas de represión política y censura similares a las aplicadas por el Kremlin, como la que se ha impuesto en relación con los 'agentes extranjeros'.
Moscú ha perdido su influencia política en el Cáucaso y se preocupa por el rumbo político de sus vecinos sureños, tal y como ocurre con Armenia.
"Es de gran interés para nosotros el rumbo que tome el liderazgo armenio", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a principios de abril.
Lee también Comisión Europea exige a Google compartir datos de búsqueda de Gemini; debe abrir datos de búsquedas a competidores
En marzo el presidente ruso, Vladímir Putin, recibió al primer ministro armenio, Nikol Pashinián, en Moscú, donde le señaló las incompatibilidades de ser miembro de la Unión Europea con la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) y la Unión Económica Euroasiática (UEEA), donde forma parte Rusia.
La parte Armenia le respondió con una explicación sobre la suspensión de la participación de Armenia en la OTSC y le reafirmó su compromiso con el acercamiento a la UE, señalando que la decisión final entre la integración europea y la UEEA debe recaer en los ciudadanos del país.
ss
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]