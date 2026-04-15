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Asunción, 15 abr.- fueron capacitadas en prácticas sostenibles y en la medición de su huella de carbono por medio de un programa financiado por la Unión Europea (UE) y ejecutado en alianza por la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Cámara de Comercio de Valencia (España), informó este miércoles el gremio.

El proyecto, denominado 'Transición de empresas paraguayas hacia una producción sostenible y baja en carbono', abarcó a unas 640 firmas entre 2024 y 2026 que fueron sensibilizadas en este conocimiento y 150 que "avanzaron en la medición de su huella de carbono", destacó la UIP en un comunicado.

En su primer componente, liderado por la organización alemana de desarrollo global Sequa, se "impulsó un proceso orientado a mejorar la gestión ambiental de las empresas y acompañarlas en la adopción de prácticas más eficientes y sostenibles", según la nota.

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La iniciativa, apoyada por el programa AL-INVEST Verde que financia la UE para promover el crecimiento sostenible y la creación de empleo en América Latina, incluyó la formación de 127 gestores ambientales, permitió la generación de "130 empleos verdes" y facilitó que una de las firmas participantes obtuviera un "crédito verde" por más de 70 mil dólares.

"Vemos empresas que ya están incorporando la sostenibilidad en su gestión diaria, midiendo su impacto y optimizando sus recursos. Este proceso no solo mejora su desempeño ambiental, sino que también fortalece su capacidad de adaptarse a las nuevas exigencias del mercado", resaltó, citado en el comunicado, el presidente de la UIP, Enrique Duarte.

Otro de los logros, agregó la información oficial, fue el desarrollo del "Sello Verde Paraguay como mecanismo de reconocimiento a empresas comprometidas con modelos de producción más responsables", que ha sido concedido a 150.

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Las compañías participantes proceden, entre otros, de los departamentos de Central, Itapúa, Alto Paraná, Cordillera, Misiones, Paraguarí, Caaguazú y Concepción.

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desa/rmlgv

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