El Tianguis Turístico México 2026 concluyó en Acapulco con ventas preliminares por mil 38 millones de pesos, lo que representa un incremento de 137% respecto a la edición 2024 realizada en el mismo destino, informó la Secretaría de Turismo (Sectur).

La dependencia informó que durante la edición número 50 del encuentro se concretaron 64 mil 138 citas de negocios, cifra 79.4% superior a la registrada dos años antes en el puerto.

El evento reunió a las 32 entidades federativas, así como a mil 402 compradores, 3 mil 942 expositores y mil 323 empresas participantes. Según Sectur, estas cifras implican aumentos de 25.7% en compradores, 26.1% en expositores y 23.3% en compañías frente a la edición previa en Acapulco.

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Parte de las ventas se concentró en el segmento de turismo comunitario, que generó entre 130 y 140 millones de pesos (mdp), equivalente a cerca de 10% del total, según la dependencia federal.

Sectur detalló que esta edición incorporó el Foro de Inversiones Turísticas, el programa “Acapulco se Transforma Contigo” y pabellones dedicados a turismo comunitario y financiamiento. También se implementó un esquema de venta directa de productos turísticos al público mediante plataformas digitales.

De acuerdo con la dependencia, el programa incluyó actividades abiertas fuera del recinto principal, como la instalación “Ventana México” en Plaza Quebec y eventos culturales en espacios públicos. Asimismo, se permitió el acceso sin costo al público general durante el último día del Tianguis.

En materia de conectividad, aerolíneas nacionales anunciaron 58 nuevas rutas, de las cuales 21 son internacionales y 37 nacionales, lo que permitirá ampliar la conectividad hacia distintos destinos turísticos del país, indicó.

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Develan billete de lotería conmemorativo por 50 años del Tianguis Turístico

Durante la clausura se realizó la develación de un billete conmemorativo de la Lotería Nacional por los 50 años del Tianguis Turístico. Este billete forma parte del Sorteo Superior número 2883 y busca difundir el evento a nivel nacional, según la información oficial.

El sorteo contará con un premio mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa total de 51 millones de pesos. La emisión contempla 2.4 millones de cachitos disponibles en puntos de venta y en línea.

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Sectur indicó que la realización del Tianguis en Acapulco se dio en el contexto del proceso de recuperación del destino, con la participación de autoridades federales, estatales y representantes del sector privado.

El sorteo de dicho billete se celebrará el viernes 22 de mayo de 2026 a las 20:00 horas. Los dos millones 400 mil cachitos ya están disponibles en puntos de venta autorizados y en el sitio oficial de la Lotería Nacional.

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