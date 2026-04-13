A dos años y medio del desastre que el huracán Otis ocasionó en Acapulco en octubre de 2023, el destino turístico ya alcanzó una recuperación de 86% en su capacidad hotelera y poco a poco mejora el hospedaje, según las secretarías de Turismo federal y de Guerrero.

Simón Quiñones, titular de la dependencia estatal, explicó que aún hay esfuerzos amplios para recuperar lo que se perdió por el impacto del fenómeno meteorológico.

La Sectur federal reportó en enero de 2023 un total de 21 mil 888 habitaciones de hotel en Acapulco, pero un año después bajó a 18 mil 200 y al inicio de 2025 se ajustó a 16 mil 600 cuartos.

En enero de 2026, últimos datos disponibles, la oferta hotelera ya era de 19 mil 300 habitaciones y la ocupación llegó a 56%, cerca de llegar al promedio de 58% previo al huracán.

“Con relación a los restaurantes, se han abierto más de 50 nuevos centros de entretenimiento nocturnos en el último año, con una oferta muy importante que complementa la visita y también las necesidades de los turistas. Tenemos el fuerte de San Diego que también ya está renovado, completamente con el apoyo de la Unesco, de la Secretaría de Cultura y de Fonatur.

“Tenemos el Parque Papagayo, que ya está funcionando y todos los días se rehabilitan zonas. También tenemos la terminal marítima, lo que es el jardín del puerto, el muelle y la gran inversión que está comunicando la Sectur, a través de Global Ports, esta manejadora global de cruceros que tenemos en Acapulco”, apuntó Quiñones.

Y es que Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo federal, anunció que, en una primera fase, esta empresa va a invertir 11 millones de dólares en un nuevo muelle en la terminal.

Los gobiernos de los tres niveles han invertido para recuperar su actividad de cruceros y han mejorado las condiciones sociales en torno a la terminal con alumbrado público, mejoramiento del Zócalo y las banquetas, para generar confianza a viajeros y que se genere un círculo de beneficios que recupere la llegada de las grandes navieras.

Quiñones también señaló que, en cuanto a los condominios, hay registro de más de 50% de recuperación y se espera llegar a 70% al cierre de este año.

“Ellos empezaron más tarde por todos los trámites que tienen que ver con el seguro, las asambleas, ponerse de acuerdo. El gobierno del Estado emitió una nueva ley para agilizar esos trámites y que estas decisiones no sean muy tardadas”, dijo.

En vísperas del Tianguis Turístico, a realizarse del 27al 30 de abril, Rodríguez Zamora agregó que el país necesita recuperar este destino, por lo que el gobierno va a apoyar para que Acapulco se recupere a plenitud.

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