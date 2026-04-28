Acapulco. La secretaria de turismo, Josefina Rodríguez Zamora, dijo que se analizan medidas e incentivos para aerolíneas ante las fuertes presiones generadas por los elevados costos de combustibles.

“No es un factor para México, es un factor mundial. El costo de la turbosina es muy elevado. Los costos operativos de las aerolíneas subieron casi un 30%, no en México, en el mundo. Nosotros traemos una mesa permanente con la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) donde están todas las aerolíneas. Estamos con el SAT, estamos con Pemex, hay muy buenos datos e iniciativas desde el gobierno de México, cómo está y va a apoyar a las aerolíneas para que sus costos disminuyan, pero es un efecto global”, dijo.

En breve entrevista en el segundo día de actividades de la 50 edición del Tianguis Turístico.

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La funcionaria reconoció que el margen de acción es limitado ante los precios internacionales del combustible; no obstante, se pueden buscar eficiencias en intervenir en otros aspectos de operación, ya sea en tarifas de almacenamiento, costos aeroportuarios, entre otros.

Recordó que desde febrero ya se implementaron algunos diferimientos en pagos de costos operativos y que se retomarán en julio próximo.

“A partir del 1 de julio se dividieron los pagos en costos operativos, que tienen un tema técnico, pero no se implementaron de manera directa, sino se ampliaron al término de los 6 meses posteriores para que ellos tuvieran un reto entorno de pues de de flujo de dinero, pero ya hay esquemas que iniciaron a partir de febrero y que siguen implementando el primero de julio con esquemas de 6 meses para que ellos puedan recuperar y amortiguar pues el tema el factor global”, recordó.

En ese sentido, dijo que no es factible la reducción de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), ya que impacta en los esquemas de inversión de los grupos aeroportuarios, con lo cual, desde el sector se puede apoyar con la creación de nuevas rutas.

“No podemos bajar el TUA de una manera tan radical en ciertos aeropuertos porque hay un esquema de inversión a ciertos años, y así como pedimos que aumenten rutas, den incentivos y amplíen los aeropuertos, tiene un esquema de retorno de inversión. Pero sí tenemos esa mesa para evaluar cómo tal vez el TUA, de manera directa, no, pero sí en costos de aterrizaje. Hay que amortiguar y hay que ayudar desde el sector y crear nuevas rutas”, dijo.

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Pese a precios de combustible se mantiene la demanda, Aeroméxico

Por su parte, el vicepresidente senior de ventas globales de Aeroméxico, Giancarlo Mulinelli, dijo que la compañía se ha adaptado por años a las condiciones del mercado, donde a partir de eficiencias están preparados para enfrentar el entorno.

“La verdad que los resultados al primer trimestre ahí están. Muy buenos a pesar de estos vientos en contra”, explicó.

Detalló que pese a las presiones en precios, se ha mantenido buena demanda en México y en otros mercados, como Europa.

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