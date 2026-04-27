Presentado como un proyecto universitario en 2020 y como un prototipo en 2022, el Chaise Longue Economy Seat es un concepto innovador que propone doble nivel de asientos en los aviones.

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¿Cómo es el Chaise Longue Economy Seat?

Alejandro Núñez Vicente es la mente detrás del concepto del Chaise Longue Economy Seat, que como principal característica propone dos filas de asientos para que los pasajeros tengan mayor espacio en las piernas, gracias a su estructura superior e inferior.

En una entrevista para CNN Travel, el diseñador aseguró que su objetivo es hacer que la experiencia de un vuelo sea más cómoda. Incluso, por su diseño podrían eliminarse los compartimentos superiores de los aviones, donde comúnmente se coloca el equipaje de mano.

Este proyecto ha crecido a pasos agigantados. De hecho, durante la celebración de la Aircraft Interiors Expo en Hamburgo, Alemania, Alejandro Núñez Vicente exhibió una maqueta a escala real del diseño, considerada como la mejor versión del prototipo presentada hasta ahora.

El Chaise Longue Economy Seat promete mayor privacidad para los pasajeros. Foto: Instagram @alex.nvb

En el proceso creativo, el diseñador indicó a CNN Travel que ha tomado en cuenta las críticas constructivas, permitiéndole atender las preocupaciones señaladas por los expertos en torno a la privacidad de los usuarios y el espacio entre los asientos de los niveles inferiores.

Por eso, en su último prototipo ha decidido incluir un panel que se extiende detrás de los asientos del nivel superior, lo que ofrece mayor separación y reduce la probabilidad de que alguna persona deje caer objetos sobre otro pasajero.

De igual manera, explicó que ha realizado pruebas con pasajeros mediante interacciones online y offline —una de ellas en Madrid, en 2025— a fin de recabar las ventajas y desventajas que encontraban en el diseño de los asientos.

Como dato extra, el Chaise Longue Economy Seat busca ser inclusivo con todos los viajeros, razón por la que la primera fila está diseñada para personas con movilidad reducida, pensando en que puedan permanecer cómodos todo el vuelo con su silla de ruedas.

Chaise Longue Economy Seat ha realizado pruebas con potenciales pasajeros para conocer sus ventajas y desventajas. Foto: Instagram @alex.nvb

¿Cuál es el futuro del prototipo de asientos con doble nivel en aviones?

Aunque sigue siendo un prototipo, grandes empresas del sector ya han mostrado interés en el Chaise Longue Economy Seat.

Sin embargo, debido a la modernización de los aviones y a los procedimientos de seguridad y regulación en aeronaves, la aprobación de este diseño podría tomar más tiempo.

En la conversación con CNN Travel, Alejandro Núñez Vicente indicó que espera presentar su prototipo de doble nivel de asientos en la etapa de preproducción el próximo año.

¿Cómo planea lograrlo? Utilizando técnicas y métodos de fabricación propios de una versión final, pues actualmente sus maquetas han sido meramente demostrativas y elaboradas con materiales que no pueden usarse en los aviones.

Aún falta tiempo para que el Chaise Longue Economy Seat sea aprobado en las aeronaves. Foto: Instagram @alex.nvb

En definitiva, este concepto de asientos de doble nivel abre la conversación sobre el futuro de los viajes aéreos: ¿cómo transportar a más pasajeros sin renunciar del todo a la comodidad?

Aunque la propuesta resulta innovadora y atractiva en el "papel", todavía enfrenta desafíos técnicos, económicos y de adaptación por parte de los usuarios.

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