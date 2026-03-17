El pasaporte mexicano es un documento de viaje expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mediante el cual se acredita la nacionalidad e identidad de las personas mexicanas.

Su función es solicitar a las autoridades extranjeras el libre tránsito del portador, así como proporcionar ayuda y protección en caso de ser necesario.

Toda persona mexicana por nacimiento o naturalización podrá obtener el pasaporte, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos.

El trámite debe realizarse de forma personal y requiere la captura de fotografía, huellas dactilares, firma y registro del iris en las oficinas autorizadas por la dependencia federal.

De acuerdo con la SRE, se ha emitido una alerta para prevenir fraudes en el trámite del pasaporte, ya que uno de los principales riesgos durante el proceso es la existencia de sitios falsos que simulan tener un dominio de sitios oficiales.

Sí es la primera vez que tramitas tu pasaporte o tienes algunas dudas, aquí te explicamos los pasos a seguir para evitar fraudes.

Evita fraudes en el trámite de tu pasaporte mexicano. Foto: @sremx

Leer también Hot Wheels Monster Trucks Live llega a CDMX: aparta la fecha

¿Cuál es el precio del pasaporte mexicano?

El costo del pasaporte varía dependiendo de los años de vigencia:

1 año: $920 MXN

3 años: $1795 MXN

6 años: $2440 MXN

10 años: $4,280 MXN

Las personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas (con empleo en Canadá) son beneficiarios al 50% de descuento.

¿Cómo agendar mi cita para el pasaporte mexicano?

El trámite para programar una cita es completamente gratuito y únicamente se puede realizar a través de los tres canales oficiales:

Página web oficial https://citas.sre.gob.mx/

Vía telefónica: 55 8932 4827

Vía mensaje de WhatsApp al 55 8932 4827

Si agendas tu cita desde la página web, verifica que el dominio termine en gob.mx, sin alteraciones, ya que los sitios oficiales del gobierno mexicano nunca tendrán la terminación “com.mx”.

Otra recomendación importante es no compartir datos personales o documentos oficiales a través de redes sociales o mensajes desconocidos que prometan agilizar el tramite ya que no existen gestores autorizados para adelantar citas ni intermediarios que puedan realizar el proceso por otra persona.

En caso de detectar páginas sospechosas o intento de fraude, se recomienda verificar siempre la información en los sitios oficiales del gobierno federal.

Garantiza un trámite seguro para tu pasaporte mexicano. Foto: @SRE_mx

¿Dónde pago mi pasaporte mexicano?

Con el fin de prevenir engaños con pagos falsos, olvídate de las tiendas de conveniencia, no deposites en cuentas personales ni envíes dinero mediante enlaces en redes sociales o mensajes.

Si realizas el trámite en México, debe realizarse exclusivamente en bancos autorizados como Banorte, BBVA, Santander, HSBC, entre otros.

En caso de estar en el extranjero, el pago se hace de manera directa en las oficinas consulares.

Para conocer otros bancos autorizados o localizar la oficina consular más cercana, visita el siguiente sitio: https://www.gob.mx/pasaporte/

Durante tu cita en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores no se acepta efectivo.

Mantenerse informado y realizar el trámite únicamente por los canales oficiales es la mejor forma de proteger tus datos y evitar ser víctima de fraudes en el proceso de obtener tu pasaporte. Recuerda, la cita es personal, gratuita y sin intermediarios.

Leer también Glow Fest: el espectáculo de luz que llegará a Puebla

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters