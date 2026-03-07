El singular videojuego Minecraft deja el mundo digital para convertirse en una aventura real dentro de "Minecraft Experience: Villager Rescue", experiencia interactiva en CDMX que permite a los fans adentrarse en el mundo de los bloques.

Durante aproximadamente una hora, los asistentes exploran zonas como el Overworld, Nether y The End, haciendo saltos, alcanzando objetos y superando muchos desafíos más.

Minecraft Experience CDMX ofrece divertidos desafíos para los fans. Foto: Minecraft Experience

¿De qué trata Minecraft Experience 2026?

La experiencia "Minecraft Experience: Villager Rescue" está diseñada para que jugadores de todas las edades se sientan dentro del videojuego.

Se desarrolla en 9 secciones donde los asistentes realizan diferentes dinámicas: desde obtener su orbe hasta formar un equipo con otros jugadores para ayudar a que una aldea cobre vida.

En entrevista para Destinos, Stephanie Contreras, Marketing Head de Minecraft Experience, nos dio spoiler de lo que ofrece la experiencia. Para empezar, utiliza tecnología como figuras 3D y pantallas interactivas para crear un espacio sensorial, donde los asistentes de cualquier edad puedan divertirse.

Los visitantes participan en la recolección de objetos que utilizan para cumplir misiones en su aldea. Pero en el camino también se enfrentan a zombies, arañas, incluso a los icónicos creepers.

Una vez que hayan salvado a los aldeanos y concretado la misión, pueden explorar el área de merchandising, con ropa, juguetes, souvenirs y coleccionables.

No te preocupes si nunca has jugado Minecraft, ya que la experiencia es apta para quienes desean familiarizarse con el universo o para los minecrafters de hueso colorado.

¿Cuánto cuesta la entrada a Minecraft Experience en CDMX?

Los boletos de entrada tienen los siguientes precios:

Boleto general: $550 por persona.

Paquete familiar: $450 e incluye 4 boletos (máximo 2 adultos).

Paquete grupal: $400 de 6 boletos en adelante.

Boleto plus: $699 por persona e incluye Skip the line, horario flexible y lanyard de la experiencia.

Las entradas pueden comprarse en taquillas, aunque para ahorrar filas también pueden adquirirse en el sitio de FeverUp.

¿Dónde y cuándo estará abierta Minecraft Experience 2026?

¡Anota la fecha en tu calendario! Minecraft Experience 2026 se llevará a cabo del 27 de marzo al 12 de abril, en diferentes horarios:

Lunes a viernes de las 14:00 a las 21:00 horas.

Sábado de las 9:00 a las 22:00 horas.

Domingo de las 9:00 a las 21:00 horas.

Te recomendamos llegar unos minutos antes de la hora programada para tu registro.

Se encuentra en Forum Buenavista. Llega directamente por la estación Metro Buenavista (Línea B) o Metrobús Buenavista (Línea 1) y Guerrero (Línea 3).

Pon a prueba tus destrezas en Minecraft Experience 2026. Foto: Minecraft Experience

Recomendaciones para ir a Minecraft Experience

Al ser un evento que se adapta completamente al videojuego, "Minecraft Experience: Villager Rescue" tiene espacios oscuros, ruidos fuertes y proyecciones inmersivas, lo que podría ocasionar sensibilidad en algunas personas.

Menores de 2 años deben ir en brazos de un adulto responsable.

Menores de 16 años deben acudir acompañados de un adulto.

Está prohibido usar equipo profesional de fotografía y video.

No se permite introducir alimentos y bebidas.

