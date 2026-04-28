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A dos meses de que inició la guerra entre Estados Unidos e Irán, los efectos sobre el provocaron una caída en el cruce de barcos, alza de precios en alimentos commodity, picos en los precios del y volatilidad en los mercados bursátiles de países emergentes, dijo la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés).

Consideró que, de principio, se trató de una “interrupción” marítima en uno de los cruces más importantes de las navieras, pero con el tiempo se convirtió en uno de los puntos de estrangulamiento marítimos más críticos del mundo.

Desde el 26 de febrero de 2026 se cayó el en 95.3%, lo que significa que un promedio diario de 130 barcos diarios bajó a 4 o 5, a pesar de que se dio una tregua.

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Por esa situación, los costos de los fletes de los (sucios) prácticamente se duplicaron: de mil 885 dólares del 25 de febrero subió a 3 mil 716 al 26 de marzo y bajaron a 2 mil 812 para el 24 de abril pasado. Es decir, el flete para tanques sucios subió 44.6% y para los limpios 151.5%.

El índice de fletes de contenedores de Shanghái registró un incremento de precios de 40.7%, de acuerdo con la gráfica de datos que dio a conocer la UNCTAD.

Los precios de los commodities aumentaron, sobre todo el trigo y el maíz. En el caso del arroz, el índice de precios, a pesar de que subió, se mantiene por debajo de los niveles vistos en los últimos cuatro años.

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Los precios de los fertilizantes, sobre todo los hechos con urea, se dispararon, al aumentar en casi 60%. Todo ello generó alzas de precios en los alimentos.

“Los análisis de la UNCTAD muestran que lasen el flujo de los energéticos y fertilizantes incrementan los riesgos de producción de alimentos, la proveeduría y los precios, especialmente para los países expuestos a altas importaciones, presiones de y limitaciones en el espacio fiscal”, añadió.

La UNCTAD dio a conocer una serie de gráficos que muestran cómo un “mayor costo energético puede elevar los precios de fertilizantes y alimentos. Los costos de transporte más altos pueden aumentar las facturas de importación. Unas condiciones financieras más estrictas pueden reducir la capacidad de respuesta de los países”.

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Agregó que el comercio global está en un gran momento, en el que aumenta la fragilidad, se mantiene la , las presiones inflacionarias y los altos costos comerciales.

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