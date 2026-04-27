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Tras la suspensión de la Cena Anual de Corresponsales de la Casa Blanca, por el fallido ataque en el hotel donde se celebraba el evento, una de las preguntas que surgió fue: ¿Qué pasó con la comida? La respuesta: fue donada a albergues.
Unas 2 mil 600 personas asistieron el sábado a la cena, encabezada por el presidente Donald Trump. También estaban su esposa, Melania; el vicepresidente JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el de Guerra, Pete Hehseth, y el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, entre otros altos funcionarios.
Todos fueron desalojados cuando Cole Allen, profesor de 31 años y residente en California, irrumpió armado en el lobby del hotel Hilton, donde se realizaba el evento, y rebasó a los agentes del Servicio Secreto que estaban en ese punto revisando. Tras algunos disparos, Allen fue derribado.
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Trump y demás miembros del gobierno fueron desalojados y la cena fue suspendida.
Weijia Jiang, presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés), publicó este lunes en X que "el Hilton donó las aproximadamente 2 mil 600 cenas que no se sirvieron".
Detalló que "liofilizaron el filete y la langosta para prolongar su vida útil antes de entregarlos a dos centros de acogida para mujeres y niños maltratados".
Jiang agradeció "al personal que trabajó toda la noche en unas circunstancias terribles".
Luego de la suspensión del evento, se volvieron virales dos videos. Uno de un hombre que, mientras los demás se agachaban debajo de las mesas, se quedó tranquilamente comiendo su ensalada. El otro, de una mujer que, antes de irse, tomó dos botellas de vino y se las llevó.
Allen compareció hoy por primera vez ante un tribunal federal en Washington D.C. para la lectura de acusaciones, que incluyen tres cargos federales: dos delitos relacionados con el uso de armas de fuego y otro por intento de magnicidio. El tercero podría conllevar pena de cadena perpetua.
La audiencia duró menos de media hora y estuvo presidida por el juez Matthew J. Sharbaugh, que ordenó al acusado comparecer nuevamente ante el tribunal el próximo 30 de abril para analizar si es liberado bajo fianza o permanece detenido durante los procedimientos judiciales.
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Allen habría viajado desde Los Ángeles a Washington en tren y fue interceptado en el hotel Hilton, donde Trump, la primera dama, Melania Trump, y varios miembros del Gobierno participaban en la noche del sábado en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).
El fiscal interino de Estados Unidos, Todd Blanche, defendió en la rueda de prensa la seguridad del evento.
"Los agentes de las fuerzas del orden no fallaron; hicieron exactamente lo que estaban entrenados para hacer. Esto no fue un accidente, sino que fue un resultado de la preparación de los hombres y mujeres que nos protegieron esa noche", agregó el funcionario.
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