El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este lunes al presentador Jimmy Kimmel de "llamar a la violencia" y afirmó que "debería ser despedido" de Disney y ABC News.

"Jimmy Kimmel, que no tiene ni pizca de gracia, como demuestran sus pésimos índices de audiencia, hizo una declaración en su programa que resulta realmente impactante", publicó Trump en su red, Truth Social.

"Mostró un video falso de la primera dama, Melania, y de nuestro hijo, Barron, como si estuvieran realmente sentados en su estudio, escuchándole hablar, cuando no era así, ni podría ocurrir jamás. A continuación, afirmó: 'Nuestra primera dama, Melania, está aquí. Miren a Melania, qué guapa. Sra. Trump, tiene un brillo como el de una viuda expectante'", añadió el mandatario, aludiendo a una parodia que hizo Kimmel en su programa del jueves en la que se mostró como si fuera el presentador de la Cena de Corresponsales del sábado, en el hotel Hilton.

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"Un día después, un lunático intentó entrar en el salón de baile de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, armado con una escopeta, una pistola y muchos cuchillos. Estaba allí por una razón muy obvia y siniestra", indicó el mandatario, quien tuvo que ser desalojado junto con su esposa y miembros del gabinete, tras el fallido ataque.

"Entiendo que tanta gente esté indignada por el despreciable llamamiento a la violencia de Kimmel, y normalmente no prestaría atención a nada de lo que dijera, pero esto es algo que va mucho más allá de lo aceptable. Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC", subrayó Trump.

Las declaraciones de Trump siguen a las que hizo poco antes su esposa, Melania Trump, quien pidió a ABC tomar medidas contra Kimmel tras el monólogo.

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Trump on Jimmy Kimmel: pic.twitter.com/ulaWs0vSXk — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) April 27, 2026

En su mensaje, Melania Trump afirmó que el contenido del programa "no es comedia" y acusó al humorista de contribuir a "profundizar en la división política en Estados Unidos".

También sostuvo que figuras como Kimmel "no deberían tener acceso a los hogares estadounidenses cada noche para difundir mensajes de odio".

La primera dama instó a la dirección de ABC a "tomar una postura" y cuestionó: "¿Cuántas veces más permitirá la dirección de ABC el comportamiento atroz de Kimmel a costa de nuestra comunidad?".

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El año pasado, la cadena ABC suspendió el programa de Kimmel tras comentarios que hizo sobre Charlie Kirk, el activista conservador asesinado el pasado 10 de septiembre, pero luego reactivó el show.

Con información de EFE