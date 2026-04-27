El tiempo requerido para solucionar las quejas laborales que recibe México por parte de Estados Unidos, al amparo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida incluido en el T-MEC, se está estirando cada vez más.

Tras la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en julio de 2020, un caso de denegación de derechos de asociación sindical y negociación colectiva se resolvía en un promedio de dos meses, habiendo algunos que concluyeron en 45 días, y otros que demoraron hasta cuatro meses.

Sin embargo, a la fecha existen asuntos sin una solución en más de un año, algunos desde el tercer trimestre de 2024.

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De acuerdo con especialistas, esto se debe a diferencias entre ambos gobiernos sobre las reclamaciones, pero también por una revisión más exhaustiva de los asuntos, así como por la cercanía de la revisión del acuerdo trilateral.

A la fecha, el gobierno de Estados Unidos hizo 46 reclamos, de los cuales hay ocho que están pendientes, según da cuenta la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés): Tamsa, Tornel, Latex Occidental, Mondelez, Grupo Yazaki, Freixenet de México, Corporación de Occidente y Bernhard Schulte Shipmanagement México / PMI Norteamérica.

Además, se iniciaron cinco paneles de expertos debido a que persistieron diferencias entre los gobiernos tras la resolución inicial de los conflictos que involucraron a Grupo México, Atento Servicios, Camino Rojo, Pirelli Neumáticos y Bader. De esos paneles, ya se resolvieron los tres primeros.

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EL UNIVERSAL preguntó a la Secretaría de Economía sobre el estatus de los asuntos pendientes, pero no estuvo disponible de inmediato para responder.

Fuente: Banco de México

Cambio de actitud

El abogado de la Liga Sindical Obrera Mexicana, Pablo Franco, consideró que se percibe que el gobierno mexicano no quiere admitir algunas violaciones.

“En los últimos casos hemos encontrado una dinámica. El gobierno mexicano ha tratado de evitar admitir las violaciones”, dijo en una entrevista.

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Una vez que se presenta la queja por parte de los trabajadores a Estados Unidos, el gobierno mexicano se entera y empieza a corregir lo que se denunció, explicó.

“Eso nos lleva a que, cuando se cumplen los 45 días [para elaborar la respuesta a la queja y plantear la solución], los casos ya están resueltos. Hubo un aviso de cinco casos que no se admitieron y el gobierno de Estados Unidos dijo que hubo remediación”, mencionó.

El gobierno mexicano está tratando de evitar que haya evidencia de actos de violación por la coyuntura, señaló Franco. “Estamos en la etapa previa a la revisión del T-MEC”, agregó.

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Reconoció que la actitud del gobierno de México con las empresas cambió. Por ejemplo, en mayo de 2023, en el caso de Goodyear, “se respaldó a los trabajadores”, dijo.

Después, en agosto de 2024, en el asunto de Pirelli, el gobierno mexicano admitió acuerdos de la empresa con la CTM “que antes no se hubieran aceptado”. Sobre este mismo caso, que se elevó a un panel de expertos, ambos gobiernos aprobaron que se llegue a un acuerdo, por lo que ya no se emitirá un fallo, afirmó Franco.

Del mecanismo contra Bernhard Schulte Shipmanagement Mexico y PMI Norteamérica, dijo que hay mesas de diálogo y “el balón está en cancha del gobierno mexicano, que admitió que había elementos para violación”.

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“Se ve un cambio de política. Antes había más personal, había una actitud más proteccionista con los trabajadores. Ahora también se cuida la parte empresarial, lo que tiene que ver con la negociación, que el gobierno mexicano quiere apretar su posición rumbo a la revisión del T-MEC”, afirmó.

Inconformidad

Para Jorge Sales Boyoli, especialista en temas laborales y socio del bufete Sales Boyoli Asesores Legales, el gobierno mexicano y el sector empresarial consideran que hubo abuso y excesos del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, lo que genera molestia y lleva a revisar los casos con más rigor.

“Hay una percepción de que se ha abusado del mecanismo de respuesta rápida, de que hay excesos, y esta percepción de que es un medio de presión de las empresas ha generado un malestar y por eso se ha tratado de que se revisen con más rigor los casos que van llegando. Quizá por eso toman más tiempo los asuntos”, dijo en entrevista.

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“No obedece a algún cambio político. Simplemente dijeron ‘este exceso está generando un trato asimétrico y desigual’. Creo que hay hartazgo del gobierno [mexicano], de decir esto ya es un abuso y hay que ponernos rigurosos”.

Sales Boyoli coincidió en que “ha habido recortes presupuestales tanto del gobierno de EU como del de México y se pueden traducir en menor capacidad humana para gestionar estos procesos”, además de que los casos se sofistican y deben analizarse con cuidado.

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cdm