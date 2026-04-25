El entorno mundial puso a prueba la confianza empresarial en múltiples frentes como el comercio y las cadenas de suministro, dijo el presidente del Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC por sus siglas en inglés), Li Fanrong.

Durante la clausura de la Segunda Reunión del 2026 del ABAC, realizado en la Ciudad de México del 22 al 25 de abril, el líder de ABAC dijo que pedirán a los líderes en la reunión, en China, de noviembre próximo, una “moratoria en la adopción de nuevas restricciones comerciales para reducir la incertidumbre y prevenir más incrementos de costos para las operaciones transfronterizas”.

En segundo lugar, implementar medidas para recuperar el impulso del crecimiento y fortalecer la cooperación regional, esto implica avanzar hacia el libre comercio con reglas de convergencia.

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“Fortalecer la conectividad y la resiliencia en las cadenas de suministro, abordando vulnerabilidades, promoviendo el abastecimiento responsable, facilitando el comercio legítimo y mejorando la transparencia y la sostenibilidad”.

Como tercer punto, planteó invertir en infraestructura comercial y logística, así como reducir barreras al transporte marítimo y aéreo, expandir la conectividad regional y hacia ciudades secundarias.

Diversificar mercados, mejorar acceso a inteligencia de mercado, herramientas comerciales y desarrollo de capacidades sobre todo a las pequeñas y medianas empresas.

En quinto lugar, ABAC pidió reducir las barreras no arancelarias en el comercio de alimentos mediante medidas basadas en la ciencia, transparentes y consistentes para apoyar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad.

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En sexto y séptimo lugar solicitaron avanzar en el comercio y transformación digital, eliminando barreras; así como fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres, eliminando barreras estructurales, promoviendo la igualdad salarial y fortaleciendo la economía del cuidado como infraestructura económica esencial.

El Consejo Asesor explicó que ante la fragmentación del comercio y las disrupciones en las cadenas de proveedores hay que actuar.

“Lo que se necesita ahora es una acción decisiva y colectiva para restablecer la estabilidad y trazar una ruta clara hacia un crecimiento sostenible”, explicó.

Añadió que “el entorno del comercio y la inversión se encuentra bajo una presión significativa y se requiere una acción audaz y coordinada para restablecer la confianza, la resiliencia y el crecimiento a largo plazo en la región Asia Pacífico”.

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El líder del Consejo Asesor Empresarial de APEC dijo que vivimos tiempos de “creciente incertidumbre en la economía global por eso se manda un mensaje claro y urgente de que revierta la desaceleración económica, las presiones inflacionarias y la incertidumbre en la gobernanza del comercio global.

Agregó que las economías están “en un punto de inflexión crítico. La confianza empresarial está siendo puesta a prueba en múltiples frentes desde la fragmentación del comercio hasta las disrupciones en las cadenas de suministro”.

Consideró que “lo que está en juego es alto, no solo para las empresas, sino también para el empleo, los medios de vida y la prosperidad a largo plazo. Los mayores riesgos recaen en las micro y pequeñas empresas, las mujeres emprendedoras y las comunidades vulnerables”.

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