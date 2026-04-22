Autoridades capitalinas apuestan a que la inversión privada sea “un complemento” del capital público con la intención de acelerar el desarrollo y crecimiento económico en la Ciudad de México, lo que a su vez genera empleos, comercio y mejores condiciones para el desarrollo de la población, afirmó el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton.

“El hecho de que haya interés de empresas de localizarse acá, de invertir aquí en la Ciudad de México, sin duda es un aliciente a que haya mejor actividad económica y en ese sentido mejores condiciones para todas y todos”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el secretario dio a conocer que con este fin se realizó la firma de un convenio con la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap) para fortalecer la inversión en la Ciudad de México.

“Estamos hablando de impulsar la inversión y atraer y promover inversiones para la Ciudad de México en beneficio del desarrollo económico, el empleo y el bienestar de las y los capitalinos. También hablamos de lo que hemos hecho desde la Ciudad de México para tener finanzas públicas sólidas, para consolidarnos como destino de inversión”, dijo.

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