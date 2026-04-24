La Secretaría de Economía junto con el programa Hecho en México, informó a través de redes sociales que el luchador Blue Demon Jr. se suma al proyecto como un símbolo de identidad, disciplina y orgullo nacional.

La galería de "La Leyenda Azul, Blue Demon Jr." se une a la iniciativa Hecho en México, para promover el fortalecimiento del mercado interno y el incremento en el contenido nacional, de acuerdo con un video publicado por medio de redes sociales por parte de la secretaria.

La mercancía realizada por artesanos mexicanos incluyó al "rudo más técnico" dentro de las listas de empresas que forman parte del programa, incorporando piezas artesanales como máscaras, muñecos huicholes y playeras. Dicha galería está ubicada en Luis Moya 82, local J, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc, y se encuentra abierta a todo el público.

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El heredero del "Demonio Azul" destacó como uno de los mejores técnicos de la lucha libre mexicana de manera internacional. Personaje emblemático que marcó no solo el misticismo en la historia de México, sino en todas las arenas de lucha libre mexicana.

🥊 @BlueDemonjr se suma a #HechoEnMéxico para llevar al mundo un símbolo de identidad, disciplina y orgullo nacional.



Su máscara representa carácter, historia y grandeza construida con esfuerzo: valores que impulsan a México a competir globalmente.



¡La leyenda continúa! 🌟 pic.twitter.com/RPikr6MyEX — Economía México (@SE_mx) April 24, 2026

Hablar de lucha libre es hablar del Demonio Azul

El personaje es originario de Rinconada, Nuevo León, conocido también como el "Demonio Azul", su historia comenzó en el ring de la lucha libre mexicana el 11 de julio de 1984, en compañía de su padre Blue Demon y del Villano III, donde debutó en una lucha superestelar en Tijuana Baja California contra el Perro Aguayo, Fish Man y Kato Kung Lee. De acuerdo con el deportista, "hablar de lucha libre y hablar de México es hablar de Blue Demon y El Santo".

La máscara del luchador fue creada por artesanos mexicanos, poniendo en alto el legado que su padre dejó, y de acuerdo con la publicación representa "la historia y grandeza construida con esfuerzo: valores que impulsan a México a competir globalmente".

En el sitio oficial de Blue Demon Jr. menciona que fue representante de México como luchador olímpico, siendo integrante del seleccionado nacional en Cuba y en los Juegos Panamericanos de Chile, logrando conseguir la medalla de plata.

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Galería Blue Demon Jr. (24/04/2026) Foto: Captura

¿Qué es Hecho en México?

El programa Hecho en México forma parte del Plan México, el cual, a través del crecimiento económico sostenible, inclusivo y equitativo, busca mejorar el bienestar y la calidad de vida de los mexicanos, de acuerdo con la Secretaría de Economía en su comunicado 53.

El sello hace un reconocimiento a la primera etapa de productos elaborados en el país que cumplen con estándares de calidad, priorizando los insumos de origen nacional y el cumplimiento de alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Para formar parte de este programa, la Secretaría de Economía pone a disposición el correo electrónico hechoenmexico@economia.gob.mx, en el cual deben ser enviadas las solicitudes; el trámite es gratuito y se encuentra abierto a personas físicas y morales interesadas en incorporar este distintivo a sus productos.

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Galería Blue Demon Jr. (24/04/2026) Foto: Captura

Blue Demón y catedral de la Lucha Libre

Blue Demon Jr. como otros luchadores mexicanos, fue partícipe de más de un enfrentamiento en la Catedral de la Lucha Libre, incluyendo la lucha del retiro de su padre, siendo la Arena México la sede que contó con la presencia de grandes luchadores como Pirata Morgan, Emilio Charles, Ringo Mendoza.

De acuerdo con la información del sitio oficial de Blue Demon Jr., la Arena México fue testigo del recibimiento de la estafeta al heredero y continuador de la leyenda del "Demonio Azul" de manos del Gran Maestro Blue Demon.

Historias como estas son las que le dan el nombre a la Catedral de la Lucha Libre, la cual en este 2026 cumple 70 años.

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Ubicada en el corazón de la Ciudad de México, la Arena México ha sido el epicentro del pancracio mexicano, donde los muros guardan la historia de grandes combates y la pasión de millones de aficionados nacionales e internacionales.

Este escenario ha sido la casa de más de un luchador, símbolo significativo de México a nivel mundial, y destacando un escenario que ha sido testigo de sueños cumplidos, dolorosas derrotas, gritos de aficionados y lágrimas que marcan la historia de una tradición mexicana combinada con el deporte.

Arena México cumple 70 años. Foto: Arena México (Facebook)

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