La Arena México, escenario de resistencia y gloria femenina

Con funciones integradas exclusivamente por representantes femeniles, la Arena México ha marcado un antes y un después en la historia de la lucha libre. Decenas de gladiadoras, tras años de enfrentar barreras culturales y sociales, han encontrado en este recinto un escenario para demostrar su calidad y alcanzar reconocimiento internacional.

La lucha incansable de leyendas como Irma González, La Dama Enmascarada, Amapola, Martha Villalobos, Marcela y muchas otras pioneras, abrió el camino para que nuevas generaciones se consolidaran y hoy brillen como estrellas del pancracio, sin importar su nacionalidad.

India Sioux, uno de los rostros más representativos en la categoría de Amazonas, destacó la importancia de que el Consejo Mundial de Lucha Libre continúe brindando estas oportunidades.

“Funcionó el tiempo que se luchó por el espacio para las mujeres en la Arena México; cada vez, estamos más evolucionadas. Se ha avanzado y hemos llegado a representar muy bien a nuestro país. Hay nuevas generaciones llenas de calidad y debemos todo a las pioneras, que nunca se dieron por vencidas”, señaló, en charla exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

La enmascarada expresó su deseo de que el magno escenario de la Catedral de la Lucha Libre siga siendo un trampolín.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.