India Sioux y Máscara Dorada, las figuras que formar parte de la Arena México en su 70 aniversario

Por 70 años, la Arena México ha sido el epicentro del pancracio, un recinto que guarda en sus muros la memoria de grandes combates y la pasión de millones de aficionados. Conocido como la Catedral de la Lucha Libre, este escenario ha sido testigo de sueños cumplidos, dolorosas derrotas, gritos que estremecen y lágrimas que marcan la historia de un deporte que es tradición.

En el marco de su aniversario, cuya función se efectuará esta noche, dos jóvenes talentos (India Sioux y Máscara Dorada) reconocen el valor del recinto. Ellos, como tantos antes, saben que cada combate en La México es más que un espectáculo: Es un homenaje a la historia.

Un recinto que ha hecho vibrar y llorar a sus visitantes. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

“Saber que por este ring han pasado grandes figuras nacionales e internacionales te hace entender la magnitud de la Arena México. Al pisar la lona, tienes que mostrar respeto. Lo que hace especial a este recinto es que hay historia, guarda millones de sueños de fanáticos y luchadores. No hay un mejor lugar para vivir la emoción de la lucha libre”, mencionó Máscara Dorada, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Los estetas han tenido la oportunidad de contemplar la Arena México vacía y reflexionaron sobre la calma que se respira en su interior.

“En la Arena México hay calma, es mucha paz. Te sientas en cualquier butaca y dentro de ti se mueven emociones, entiendes el privilegio de poder pisar este ring que ha sido parte de la historia del país y de la lucha libre. Aquí se formaron los primeros luchadores que salieron al mundo. México es el parteaguas”, expresó India Sioux.

Con la etiqueta de ser líderes de las nuevas generaciones, los gladiadores hablaron del compromiso de mantener la calidad y la esencia de este deporte tan atesorado en el país.

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