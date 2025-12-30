La política pública Hecho en México cerró el año 2025 con un impulso significativo al comercio nacional pues más de cuatro mil empresas y más de seis mil productos ya cuentan con el distintivo oficial que acredita su origen y calidad.

La estrategia busca consolidar el mercado interno, elevar el contenido nacional e impulsar la competitividad de las empresas mexicanas.

De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE), el programa representa un esfuerzo interinstitucional que integra a gobiernos estatales, cámaras empresariales y sector privado.

Además, la iniciativa reconoce a las mipymes y grandes empresas que cumplen altos estándares, fomentan empleos y fortalecen las cadenas de valor en el país.

Este avance se enmarca en la política económica federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha destacado la importancia de producir más en el territorio nacional.

“Mientras más hagamos en México, mejor le irá a nuestra economía. Con ello tendremos más empleos y mejor calidad de vida y bienestar”, afirmó el funcionario.

En consecuencia, el distintivo Hecho en México no solo funciona como sello de identidad, sino como una herramienta para que las y los consumidores identifiquen productos nacionales con calidad certificada, mientras que las empresas obtienen mayor visibilidad y confianza en el mercado.

La Secretaría de Economía subrayó que el programa forma parte de una visión estratégica para recuperar la capacidad productiva nacional, impulsar la innovación y reforzar la presencia de bienes mexicanos tanto en el mercado interno como en el internacional.

