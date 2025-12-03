La Secretaría de Economía entregó la certificación "Hecho en México" a la planta de camiones eléctricos de SECOMSA, una empresa dedicada al diseño de autobuses eléctricos EV Skylinner.

Mediante un posteo en redes sociales, Barbara Botello, responsable del Plan de Marca Nacional en la Secretaría de Economía, participó en la entrega de la certificación a la empresa.

La funcionaria resaltó que con esta distinción se celebra la ingeniería nacional, la movilidad sostenible y el talento en la industria, asegurando que “¡esto apenas comienza!”.

Visité la planta de SECOMSA y entregué, junto con @SE_mx, la certificación Hecho en México a los autobuses eléctricos EV Skylinner, diseñados por ingenieros mexicanos egresados de universidades públicas de Hidalgo. 🚍🔋🇲🇽

Celebramos la ingeniería nacional, la movilidad sostenible…

¿Qué es la certificación Hecho en México?

La certificación Hecho en México es un distintivo oficial que es otorgado por la Secretaría de Economía (SE); se trata de una acreditación de que el producto es fabricado, manufacturado y ensamblado en el país.

Su objetivo principal es impulsar el consumo nacional, asegurando que todos los productos cumplan con los estándares de calidad y origen.

De esta forma, para obtener este distintivo, las empresas deben cumplir con el requisito de producción, pues este debe constar con un 60% del valor generado en el país.

Siendo una herramienta clave para el posicionamiento global de los productores, posicionándose así como un activo para el fortalecimiento de identidad nacional e innovación.

