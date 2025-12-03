El sector bancario expresó confianza en que la designación de Ernestina Godoy como nueva Fiscal General de la República (FGR) contribuirá al fortalecimiento del Estado de Derecho.

Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), sostuvo que su nombramiento apunta en esa dirección.

“Estamos confiados en que las instituciones de México y el Estado de Derecho van a continuar fortaleciéndose y contamos con que la nueva Fiscal General de la República, a la vez que ya quede formalizado su nombramiento, continúe con este camino de fortalecer el Estado de Derecho”, comentó.

Romano señaló que las recientes “reformas en materia judicial que traen muchos elementos que se están acomodando en esta nueva estructura” influyen en este contexto y que “este cambio también abona”.

Agregó que el sector confía en que dichos ajustes permitirán “contar con un Estado de Derecho”.

También afirmó que la seguridad jurídica es un requisito para el desempeño de la banca.

“Uno de los principales requerimientos para que la banca pueda crecer y el país pueda crecer es que haya seguridad. La incertidumbre acaba con la inversión, la incertidumbre acaba con el crédito, acaba con la voluntad de crecer, es por eso que es muy importante en México que tengamos las reglas claras”.

Indicó que estas reglas deben aplicarse de manera imparcial, pronta y expedita y en ese contexto confían que la Fiscalía va a hacer y va a abonar.

Ernestina Godoy asume de manera interina la FGR tras renuncia de Gertz Manero (28/11/2025). Foto: Especial

2025, decepcionante en crecimiento económico

El presidente de la ABM señaló que, tras un 2025 con un crecimiento “decepcionante”, un avance de 1% en 2026 es posible.

“Aunque este año es uno que decepciona en materia de crecimiento, 2026, consideramos que un crecimiento arriba del 1 por ciento es factible. ¿Por qué no arriba del 1? Bueno, puede ser mayor pero todavía no tenemos visibilidad de qué tan cercano en el año, qué tan lejos en el año se van a ir dando estas nuevas claridades, digamos, en materia de comercio exterior y en materia de la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, explicó.

Añadió que 2025 no ha sido un año como el esperado, con un crecimiento, por debajo del potencial

“Nuestro país debería estar creciendo a niveles de 3 o 4 por ciento y no tenemos por qué no estar creciendo así”, dijo.

Sostuvo que para alcanzar ese dinamismo es necesaria certidumbre y que las reglas estén claras.

De acuerdo con Romano, este ha sido un año de transición marcado por los reacomodos globales de cadenas productivas y por la estrategia de Estados Unidos de reestructurar alianzas. Explicó que México podría beneficiarse con mejores condiciones arancelarias y una posición más favorable en la integración manufacturera.

La actividad nacional, detalló, depende en gran medida del desempeño estadounidense. Para 2027, si esa economía crece por encima de lo previsto, México podría hacerlo también. “Nuestra perspectiva de corto plazo es la que es, pero la perspectiva de mediano plazo es mejor”, apuntó.

Romano estimó que, al cierre de 2025, el financiamiento destinado a hogares y empresas conservará su ritmo. “Se espera que, al cierre del 2025, el crédito mantenga su crecimiento, en beneficio de empresas y hogares. De hecho, el crédito al sector privado como porcentaje del PIB, que se ubica en 38.8 por ciento, irá al alza. En el último año se incrementó 2 puntos porcentuales”.

