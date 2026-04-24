Iberdrola concretó su salida total de México al cerrar este viernes la venta del 100% de su filial en el país a Cox, en una operación valuada en 3 mil 643 millones de euros, unos 4 mil millones de dólares (mmdd)estadounidenses.

Con ello, la empresa puso fin a su histórica presencia en el mercado mexicano y acumula 9 mil 356 millones de euros obtenidos por la venta de activos en el país.

La compañía informó a más autoridades españolas que tras cumplir todas las condiciones pactadas y obtener las autorizaciones regulatorias correspondientes, su filial Hidrola I transfirió la totalidad de Iberdrola México a COX Asset México, vinculada indirectamente con Cox ABG Group, del empresario español Enrique Riquelme Vives.

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Iberdrola priorizará inversiones en redes eléctricas y generación

Este movimiento forma parte de la estrategia del grupo encabezado por Ignacio Sánchez Galán para enfocarse en negocios regulados y de menor riesgo, priorizando inversiones en redes eléctricas y generación con contratos de largo plazo en mercados clave como Estados Unidos y Reino Unido.

La empresa española había sido constantemente estigmatizada por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que propició su salida desde 2023, con la venta de centrales eléctricas directamente al gobierno mexicano.

Para Iberdrola, la desinversión permitirá liberar capital destinado a su plan de inversión de 55 mil millones de euros, enfocado en redes de transporte y distribución en países como Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y España, con el objetivo de casi duplicar su base de activos regulados hasta los 90 mil millones de euros en los próximos años, según sus planes.

La salida de México se suma a otras acciones recientes dirigidas a fortalecer su balance y concentrar recursos en regiones con marcos regulatorios más estables, como la adquisición de Electricity North West en Reino Unido por parte de ScottishPower, cerrada el año pasado por alrededor de 5 mil millones de euros.

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Cox se queda con la filial de Iberdrola

Para Cox, la compra de la filial de Iberdrola representa un cambio significativo en su escala y posicionamiento.

La empresa, previamente más enfocada en agua e infraestructura, refuerza su presencia en el sector energético mediante la incorporación de una plataforma ya operativa en uno de los principales mercados de América Latina.

Con esta adquisición, valuada en unos 4 mil millones de dólares, Cox suma activos de alta calidad, con un historial operativo sólido, una cartera de clientes relevante y flujos de ingresos estables respaldados en gran medida por contratos recurrentes.

Se trata de negocios consolidados con alta capacidad de generación de efectivo que fortalecen de manera importante su perfil corporativo.

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La operación se alinea con la estrategia de Cox, al ampliar su presencia en México y consolidar su modelo de integración vertical que combina generación, comercialización y capacidades industriales en una sola plataforma.

Cox ha conservado prácticamente toda la plantilla de trabajadores que antes tenía Iberdrola.

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