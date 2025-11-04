La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Cox aprobó este martes la compra del 100% de Iberdrola México, una operación valorada en alrededor 4 mil 200 millones de dólares.

Según la agencia EFE, Cox ha estado presente en México desde hace más de una década y con esta adquisición accede a una plataforma con dos mil 600 megavatios (MW) de capacidad instalada operativa y a la mayor suministradora privada del país que tiene una cuota de mercado del 25% y más de 20 teravatios/hora (TWh) distribuidos entre más de 500 grandes clientes.

En un comunicado, la empresa aseguró que esta operación la posiciona como un "actor clave" del sector energético nacional y subrayó que la compra se enmarca en el contexto regulatorio actual incluido en el Plan México.

Lee también Fondos de inversión en México viven expansión acelerada, destaca Santander; reducción de tasas diversificará portafolios

Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox, calificó la adquisición de Iberdrola México como "un paso decisivo" en la estrategia global de la compañía, pues, la consolida como agente relevante a nivel mundial en los sectores de agua y energía.

La Junta de Accionistas registró un quorum del 84.30% y aprobó las tres propuestas del orden del día con media de votos a favor del 100%.

La compra de Iberdrola México completa el plan estratégico 2025-2028 de Cox tres años antes de lo previsto, por lo que esperan concluir el año con ventas proforma cercanas a tres mil millones de euros y un resultado bruto de explotación estimado en 750 millones de euros.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm