El financiamiento de proyectos vinculados al Plan México ya comenzó a ejecutarse desde la banca privada, con instituciones financieras participando en las primeras obras impulsadas a través de esa estrategia de inversión del gobierno federal, dijo la directora general de Banco Multiva, Tamara Caballero.

En entrevista con EL UNIVERSAL previa a la edición 89 de la Convención Bancaria, que se llevará a cabo en Cancún del 18 al 20 de este mes, explicó que Multiva ya participa en el financiamiento de proyectos clave de infraestructura, particularmente en líneas de transmisión eléctrica y en los aeropuertos de Tepic y Puerto Escondido, los primeros desarrollos que se concretan bajo el nuevo esquema de inversión mixta entre sector público y privado.

Caballero resaltó que ambos aeropuertos representan las únicas operaciones que han logrado estructurarse con este modelo financiero, el cual busca incorporar capital privado en proyectos públicos para acelerar el despliegue de infraestructura.

Bajo este esquema, explicó, los bancos participan como financiadores de proyectos donde se combinan recursos gubernamentales y privados, un mecanismo que será clave para ejecutar buena parte de la infraestructura contemplada en el Plan México.

La institución prevé que este modelo acelerará el financiamiento de proyectos en varios sectores estratégicos. Además de aeropuertos y líneas de transmisión eléctrica, Multiva identifica oportunidades relevantes en carreteras, logística, agua, transporte y salud, áreas que son parte del portafolio de infraestructura que el gobierno busca detonar en los próximos años para impulsar el crecimiento económico.

Actualmente, el banco cuenta con una cartera de proyectos bajo análisis que refleja la dimensión del movimiento que empieza a observarse en el sector. Sólo en infraestructura, Multiva tiene 67 operaciones en evaluación por un valor de 52 mil millones de pesos.

A ello se suman 91 proyectos inmobiliarios y 29 en energía, que son parte de un portafolio de 418 operaciones en análisis en el banco, equivalentes a casi 187 mil millones de pesos.

Para Caballero, estos números reflejan un cambio relevante frente al ambiente de incertidumbre que marcó al sector financiero durante 2025.

Según explicó, en los últimos meses ya se percibe una mayor actividad en el desarrollo de proyectos y una mayor disposición de inversionistas y contratistas para avanzar en nuevas obras, lo que comienza a traducirse en solicitudes de financiamiento más concretas.

“Ya se ve mucho más movimiento que antes. Para mí, eso ya es un hecho, porque quizá el reto importante está en pasar del papel del Plan México, de esta política industrial, a la ejecución. Y, en ese sentido, nosotros estamos listos ahora sí para empezar a desplegarlo”, recalcó la directiva.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.