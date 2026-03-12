Más Información

Renuncia Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Púbica de Sinaloa; permaneció casi quince meses en el puesto

Renuncia Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Púbica de Sinaloa; permaneció casi quince meses en el puesto

A 4 mil metros altura y bajo cero, así entrenan "Murciélagos"; grupo de élite del Ejército participó en operativo contra "El Mecho"

A 4 mil metros altura y bajo cero, así entrenan "Murciélagos"; grupo de élite del Ejército participó en operativo contra "El Mecho"

"Traidores a la patria"; colocan lonas contra diputados oaxaqueños que votaron contra reforma electoral

"Traidores a la patria"; colocan lonas contra diputados oaxaqueños que votaron contra reforma electoral

Guerra en Medio Oriente tendrá efecto corto en México, dice Hacienda; hay mecanismos para proteger combustibles

Guerra en Medio Oriente tendrá efecto corto en México, dice Hacienda; hay mecanismos para proteger combustibles

Donald Trump envía mensaje a futbolistas del Mundial: "Serán tratados como estrellas"

Donald Trump envía mensaje a futbolistas del Mundial: "Serán tratados como estrellas"

Prevén fast track en San Lázaro para Plan B de Sheinbaum; buscan que se aplique en las siguientes elecciones

Prevén fast track en San Lázaro para Plan B de Sheinbaum; buscan que se aplique en las siguientes elecciones

La guerra entre tendrá “efecto corto” sobre la economía mexicana, dijo el secretario de Hacienda y Crédito Público , Édgar Amador.

Consideró que en el país se debe tomar con “mucha tranquilidad” lo que sucede en el porque tenemos mecanismos para aminorar el impacto en los combustibles.

En entrevista el término de la presentación de la Convocatoria de la Misión Comercial de México a Canadá, el secretario de Hacienda dijo que existe un mecanismo para ajustar los precios de las gasolinas y el diésel.

Lee también

Ello porque el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se usa para reducir los impactos de las variaciones en los precios.

En respuesta a si se aplicará ese mecanismo para evitar alzas en el diésel dijo: “Es el mecanismo que existe desde el 2019, entonces sigue vigente y operará conforme a las reglas establecidas…El mecanismo existe, es muy claro, muy transparente y se activa adecuando las variables del mercado”.

Por lo que afirmó que “no debería haber alguna preocupación al respecto” por el incremento de los petroprecios y las posibles afectaciones en México.

Lee también

El secretario de Hacienda admitió que el alza del crudo tiene dos posibles efectos para el país un incremento de los ingresos petroleros y, por otro lado, un posible ajuste a los estímulos fiscales para amortiguar presiones sobre los energéticos.

Este jueves el llevó el precio del West Texas Intermediate a más de 95 dólares por barril, en tanto que el Brent rebasó los 100 dólares, lo que significó un aumento de más de 9%, para ambos tipos de crudo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]